وزارة الأوقاف تكرم الأطفال المتميزين ببرنامج حصن طفلك بالقرآن بالإسكندرية

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أحمد جودة - القاهرة - كرمت وزارة الأوقاف اليوم الجمعة ٩ فبراير ٢٠٢٤م الأطفال المتميزين المشاركين ببرنامج (حصن طفلك بالقرآن) بمسجد مدينة فيصل بالإسكندرية، وذلك ضمن فعاليات القافلة الدعوية بالمديرية، وذلك في إطار جهود وزارة الأوقاف في إعمار بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى.

وقد شهدت الفعاليات حضورًا متميزًا من جمهور المسجد الذين أشادوا بدور وزارة الأوقاف في الاهتمام بالقرآن الكريم وأهله وإعمار بيوت الله عز وجل مبنى ومعنى.

جاء ذلك بحضور الدكتور/ هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، والشيخ/ سلامة عبد الرازق مدير مديرية أوقاف الإسكندرية،