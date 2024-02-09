نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل: سعر الدولار الآن في السوق السوداء Dolla Price Now في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الجمعة 9 فبراير 2024، شهد استقرارًا ملحوظًا اليوم، وتنشر بوابة دوت الخليج الإلكترونية، كل ما تريد معرفته عن سعر الدولار اليوم الجمعة 9 فبراير 2024 في مصر، كما نستعرض سعر الدولار اليوم بالبنوك العاملة في مصر حسب آخر تحديثات للمواقع الرسمية لها، وسعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري، وسعر الدولار في السوق السوداء.
سعر الدولار اليوم في السوق السوداء
تذبذب بشكل كبير في السوق السوداء في مصر في سعر الدولار مقابل الجنيه حيث اهتز عرش السوق السوداء بالدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الجمعة 9 فبراير 2024، وترواح ما بين 55 جنيه حتى 58 جنيه، بعدما سجل خلال الفترة الماضية سعر متخطي الـ 70 جنيه.