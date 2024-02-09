نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل: أسعار الألماس في مصر اليوم الجمعة 9 فبراير 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعتبر الألماس من أغلى أنواع المعادن على وجه الأرض، ومن الصعب الحصول عليه، لذلك يعد من أغلى المعادن، ويبحث عنه العديد من الأشخاص لمعرفه سعره، تستعرض لكم بوابة دوت الخليج الإلكترونية كل ما يخص سعر قيراط الألماس، وأفضل أنواع الماس الموجود في محلات الصاغة بمصر.

سعر قيراط الألماس في مصر

الوزن السعر بالجنيه بالمصري أقل من نصف قيراط 119075 جنيه. من 0.51- 0.99 قيراط 167200 جنيه. من 1.00- 1.49 قيراط 279400 جنيه. من 1.50- 1.99 قيراط 405900 جنيه. من 2.00- 2.99 قيراط 569415 جنيه. من 3.00- 3.99 قيراط 838200 جنيه. من 4- 4.99 قيراط 1081300 جنيه.

قيراط الألماس كم جرام

وزن الألماس بالقيراط هو قياس وزن الألماس، ويساوي “القيراط” المتري 200 ميليغرام، يمكن تقسيم كل قيراط إلى 100 “نقطة”.

سعر الألماس الخام الأبيض

وقُصت الماسة البيضاوية من ماسة خام اكتشفت في عام 2018 في أونتاريو بكندا، وكانت قد حصلت الماسة الخام على أعلى عرض مزايدة على الإطلاق لبيع جوهرة عبر الإنترنت، عند مبلغ 11 مليون دولار، إلا أن العرض الفائز بالماسة البيضاوية جاء عبر الهاتف من اليابان، من قبل جامع تحف خاص أطلق على الحجر الكريم اسم “مايكو ستار”.

الألماس الطبيعي

إن الألماس هو واحد من أكثر الأحجار الكريمة شهرة على مستوى العالم، يتميز بصلابته الفائقة ويجد استخدامًا رائعًا في صناعة المجوهرات، يمكن إنتاج الألماس في المختبر، حيث يُعرف بالألماس الصناعي، وهو معدن نادر طبيعيًا.

الألماس الطبيعي يتميز بتلوينه ونقائه، مما يجعله مثاليًا لتصنيع المجوهرات. تلك الألماسات نادرة وتشكل جزءًا صغيرًا من الإنتاج العالمي، يُباعون بسبب جمالهم وجودتهم، مما يجعل الألماس مادة ثمينة للغاية، ويتم تصنيعه في المختبرات والمصانع منذ قرون.

يقيس وزن الألماس بالقيراط الحجم الظاهر لحجر الألماس، ويساوي “القيراط” المتري 200 ميليغرام. يمكن تقسيم كل قيراط إلى 100 “نقطة”، ويتيح هذا الأمر إجراء مقاسات دقيقة جدًا تصل حتى واحد على مئة.