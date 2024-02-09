نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الأعلى للإعلام” يثمّن قرارات الرئيس لتنفيذ أكبر حِزمة حماية اجتماعية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ثمّن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، القرارات المهمة التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الحكومة لتنفيذ أكبر حزمة حماية اجتماعية، واصفًا إياها بالقرارات التاريخية وغير المسبوقة التي تؤكد انحياز الرئيس للشعب، وحرصه على تخفيف تخفيف الأعباء الملقاة على عاتق المواطنين والسعي المتواصل لدعمهم وتحسين مستوى معيشتهم.

وأكد الكاتب الصحفي كرم جبر، أن تلك الحزمة غير المسبوقة تعد ترجمة على أرض الواقع لدعم القيادة السياسية للمواطنين وحمايتهم من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية خاصة وأنها تأتي قبل أيام قليلة من حلول شهر رمضان، وتأكيدًا على أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يولي ملف الحماية الاجتماعية اهتمامًا خاصًا.

وأشار إلى أنه رغم الأزمة الاقتصادية العالمية، إلا أن القيادة السياسية قدمت حزمة حماية اجتماعية غير مسبوقة لحماية المواطنين، وهو ما يؤكد أن مصر تسير على الطريق الصحيح نحو تحسين معيشة الشعب المصري.