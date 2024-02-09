مدير المرصد المصرى: إسرائيل عطلت دخول المساعدات إلى داخل قطاع غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 9 فبراير 2024 06:32 مساءً - قال محمد مرعى مدير المرصد المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن بيان رئاسة الجمهورية جاء بعد ساعات من تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن، التى كان يرد فيها على اتهامات أن ذاكرته ضعيفة أو التشكيك في قواه العقلية، فخرج بهذه الادعاءات، وصاحب الادعاءات الخاصة بمعبر رفح ومصر، أخطأ أيضا في اسم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وهذه ليست المرة الأولى التي يخطئ فيها.

وأضاف مرعى خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، عبر قناة "DMC"، مع الإعلامية دينا عصمت، أن هناك تشكيك من الحزب الجمهورية ورئيس مجلس النواب الأمريكي في السلامة العقلية للرئيس الأمريكي جو بايدن، مشيرا إلى أن البيان الرئاسي المصرى ركز علق على الجزئية فقط الخاصة بإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، موضحاً أن مصر لم ولن تغلق معبر رفح منذ هجمات 7 أكتوبر 2023، ومصر هي من سعت منذ اليوم الأول لاندلاع هذا الصراع إلى حشد الجهود الإقليمية والدولية لضرورة العمل على نفاذ المساعدات إلى القطاع، موضحا أن إسرائيل منذ هجوم 7 أكتوبر، عملت على تعطيل إدخال أي مساعدات إلى داخل القطاع.

وذكر أنه كان هناك داخل قطاع غزة، رعايا أجانب، ما يسموا بمزدوجي الجنسية، فكانت إدارة بايدن والدول الغربية تطلب من مصر ضرورة إخراج الرعايا الأجانب، فاشترطت مصر وقتها أنها لن تتخذ أي خطوات أو جهود لخروج الرعايا الأجانب، إلا بعد الضغط على إسرائيل لضمان دخول المساعدات إلى داخل قطاع غزة.