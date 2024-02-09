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أحمد جودة - القاهرة - عاجل: سعر الدرهم الإماراتي في السوق السوداء والبنوك المصرية اليوم الجمعة 9 فبراير 2024

عاجل: سعر الدرهم الإماراتي في السوق السوداء والبنوك المصرية اليوم الجمعة 9 فبراير 2024.. يوم الجمعة الموافق 9 فبراير 2024، يظهر اهتمامًا كبيرًا من المواطنين المصريين بمعرفة سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري، خاصةً بالنظر إلى رغبتهم في السفر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، ويتابع العديد منهم تحديثات أسعار الصرف في السوق السوداء والبنوك لضمان فهم دقيق للوضع الاقتصادي، وسنقوم في هذا التقرير بتسليط الضوء على أحدث تطورات أسعار الصرف لتلبية احتياجات الباحثين عن هذه المعلومات.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

عاجل: سعر الدرهم الإماراتي في السوق السوداء والبنوك المصرية اليوم الجمعة 9 فبراير 2024

الكثير من الماطنين يهتموا من أجل التعرف على سعر الدرهم الاماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة الموافق 9 فبراير 2024، وسجل سعر الدرهم في السوق السوداء في مقابل الجنيه المصري سعر بقيمة للشراء 17.58 جنيه، بينما قد سجل سعر بقيمة لبيع 17.41 جنيه، وسجل الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في بنك مصر بقيمة للشراء 8.399 جنيه، في مقابل سعر للبيع بقيمة 8.385 جنيه، وقد سجل الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في بنك القاهرة بقيمة سعر للشراء 8.426 جنيه، وبسعر للبيع 8.385 جنيه، ومن خلال هذا المقال من بلد نيوز سوف نتعرف على سعر الدرهم مقابل الجنيه.

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم

يتم اليوم صرف 1 درهم اماراتى في مقابل 17.58 جنيه مصري.

يتم اليوم صرف 5 درهم اماراتى في مقابل 87.90 جنيه مصري.

يتم اليوم صرف 10 درهم اماراتى في مقابل 175.80 جنيه مصري.

يتم اليوم صرف 25 درهم اماراتى في مقابل 439.50 جنيه مصري.

يتم اليوم صرف 50 درهم اماراتى في مقابل 879.00 جنيه مصري.

يتم اليوم صرف 100 درهم اماراتى في مقابل 1،758.00 جنيه مصري.

يتم اليوم صرف 150 درهم اماراتى في مقابل 2،637.00 جنيه مصري.

يتم اليوم صرف 200 درهم اماراتى في مقابل 3،516.00 جنيه مصري.

يتم اليوم صرف 250 درهم اماراتى في مقابل 4،395 جنيه مصري.

يتم اليوم صرف 300 درهم اماراتى في مقابل 5،274.00 جنيه مصري.

يتم اليوم صرف 500 درهم اماراتى في مقابل 8،790 جنيه مصري.

يتم اليوم صرف 700 درهم اماراتى في مقابل 12،306.00 جنيه مصري.

يتم اليوم صرف 1000 درهم اماراتى في مقابل 17،580 جنيه مصري.