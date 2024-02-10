نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حقيقة زيادة المعاشات في مصر 2024 بعد قرار الرئيس السيسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تسليط الضوء على زيادة المعاشات في مصر: قرارات رئيس الجمهورية تحظى بتفاعل كبير من قبل المواطنين، حيث يأتي في صدارة اهتماماتهم تبكير مواعيد صرف المعاشات للشهر المقبل، وهذا يعتبر إضافة فاعلة تعكس اهتمامًا حكوميًا بتحسين الأوضاع المالية للمواطنين. نقدم لكم في هذا السياق جميع التفاصيل حول الزيادة المتوقعة على المعاشات والرواتب، متناولين أهم القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية لتحقيق هذا الهدف وتوفير الدعم للمواطنين.

زيادة المعاشات

قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإعلان عن زيادة على الأجور، وقام المستشار أحمد فهمي وهو المتحدث الرسمي باسم الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالكشف أنه سوف يتم رفع الأجور بحد أدنى 50٪، وذلك ليصبح الحد الأدنى للرواتب هو 6 آلاف ولا يقل عن ذلك، كما أنه قام بالتوضيح بأن الزيادات التي سيتم إضافتها ستكون من بين 1000 إلى 1200 جنية، وسف يتم تحديد المبلغ تبعا إلى الدرجة الوظيفية التي حصل عليها الفرد، وأوضح لكم الزيادات التي تم إضافتها خلال هذه السنة وهي كالآتي:

أولا الزيادة الأولى كانت في شهر أبريل 2023 وكانت قيمتها 1000 جنية.

الزيادة الثانية كانت رفع الحد الأدنى للأجور بنفس الشهر.

أما الزيادة الثالثة كانت علاوة دورية وكانت بنسبة 8٪ من الراتب بالشهر نفسه.

الزيادة الرابعة كانت في شهر يوليو الذي مضى.

بالنسبة إلى الزيادة الخامسة كانت بشهر سبتمبر وكانت بنسبة 50٪.

الزيادة السادسة ستكون في ذلك الشهر وستكون بنسبة تصل إلى 50٪ من قيمة الراتب.

موعد صرف الرواتب الخاصة بشهر فبراير 2024

من المعروف أن الجهاز الإداري في الدولة هو المسؤول عن تحديد موعد صرف الرواتب، وقام بتحديد موعد الصرف في شهر فبراير سيكون في يوم 21 من شهر فبراير 2024، وأوضحت النقاط الآتية: