نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل: قرارات مجلس الوزراء.. 4 قرارات جديدة لرئيس الوزراء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تم عقد اجتماع أسبوعي لمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تمت مناقشة عدة ملفات هامة وبدأ الاجتماع بتهنئة بمناسبة الإسراء والمعراج، مع الأماني بالخير والبركة لمصر وشعبها الكريم.

قرارات مجلس الوزراء اليوم

واتخذ رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، قرارات مهمة خلال الاجتماع، من بينها توجيه الحكومة بتنفيذ أكبر مجموعة حماية اجتماعية عاجلة بقيمة 180 مليار جنيه، اعتبارًا من مارس المقبل وأعرب رئيس مجلس الوزراء عن تقديره لهذه القرارات، مؤكدا حرص رئيس الجمهورية على تخفيف العبء عن المواطنين وتوجيهاته المستمرة للحكومة ببذل كل الجهود لاحتواء أكبر قدر ممكن من تداعيات الأزمات والتحديات الاقتصادية العالمية والتخفيف من حدتها وتأثيراتها الداخلية.

قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ الحزمة الاجتماعية العاجلة، التي تعطي الأولوية لقطاعي الصحة والتعليم وأصحاب المعاشات، قوبلت بإجراءات تنفيذية سريعة، حسب الدكتور مصطفى مدبولي وتشمل هذه الإجراءات العمل على رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6000 جنيه شهريًا، وكذلك زيادة أجور موظفي الدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى 6000 جنيه شهريًا حسب الدرجة الوظيفية، بالإضافة إلى ذلك، سيتم تخصيص 15 مليار جنيه لزيادة الأجور الإضافية للأطباء والممرضين والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات، وسيتم استخدام 6 مليارات جنيه لتوظيف 120 ألف شخص من المعلمون والمهنيون الطبيون وموظفو المنظمات الإدارية الأخرى.

بيان رئيس مجلس الوزراء اليوم

وتابع رئيس الوزراء، أنه في إطار الحزمة الاجتماعية للرئيس عبد الفتاح السيسي، سيتم زيادة معاشات 13 مليون مواطن بنسبة 15% بتكلفة 74 مليار جنيه، كما سيتم زيادة معاشات “تكافل وكرامة” بنسبة 15% بتكلفة 74 مليار جنيه. 15% بتكلفة 5.5 مليار جنيه وعلى مدار العام تم تخصيص 41 مليار جنيه بنسبة 55% من قيمة معاشات «تكافل وكرامة» في العام المالي 2024-2025.

ومن أجل تلبية احتياجات ومطالب المواطنين، أكد رئيس الوزراء أن أجهزة الدولة المختلفة ستستمر في اتخاذ الإجراءات والتدابير المطلوبة التي من شأنها أن تساعد على توفير السلع بكميات وأسعار مقبولة ومحاولات إدارة الأسواق.