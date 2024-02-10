عاجل| إنقطاع المياه على بعض المناطق اليوم السبت لمدة 14 ساعة

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أحمد جودة - القاهرة - إنقطاع المياه على بعض المناطق اليوم السبت لمدة 14 ساعة،أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة عن قطع توريد المياه في عدد من المناطق، مؤكدة على ضرورة للسكان في هذه الأماكن تأمين احتياجاتهم المائية خلال فترة الانقطاع المقررة، وأشارت إلى أنه سيتم استئناف توزيع المياه بعد الانتهاء من أعمال الصيانة والتحسين.

تستعرض بوابة دوت الخليج الإلكترونية من خلال الفقرات التالية، كل ماتريد معرفتة عن انقطاع المياة في بعض المناطق اليوم السبت لمدة 14 ساعة متواصلة.

انقطاع المياه في عدد من المناطق بالقاهرة

وفي هذا الإطار، صرحت شركة مياه الشرب بالقاهرة، أنه نظرًا لتنفيذ أعمال لحامات بخط المياه قطر 1000مم بشارع محمد نجيب وشارع الترولى في إطار أعمال التطوير للمحاور الرئيسية بمنطقة المرج طلب الهيئة الهندسية، الأمر الذي سيحتاج انقطاع المياه عن مناطق تابعة لشبكات السلام «منشية السد العالى – أبورجيلة – إسكانات مدينة السلام – أطلس – صف الضباط»، ومناطق تابعة لشبكات المرج «شارع محمد نجيب – شارع عبدالله رفاعى – شارع مؤسسة الزكاة – شارع عين شمس بمتفرعاتهم– عزبة النخل الشرقية – المرج الغربية – الأمن المركزى – مدينة الخصوص».

وكشفت الشركة، أن قطع المياه سيكون بدءًا من الساعة التاسعة صباح يوم السبت الموافق 10-2-2024 وحتى 11 مساء نفس اليوم لمدة 14 ساعة.

تخزين كميات مناسبة من المياه

كما طالبت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في القاهرة، المواطنين سكان هذه المناطق وأصحاب المخابز والمصالح بهذه المناطق المتأثرة بقطع المياه بتدبير احتياجاتهم من المياه في هذه الفترة، وتخزين كميات مناسبة من المياه خلال فترة الأعمال لاستخدامها في حالات الضرورة، وسيتم إعادة ضخ المياه بعد الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد والتأكد من صلاحية المياه للشرب

شركة المياه تدفع بعربات المياه الصالحة للشرب

وأهابت الشركة، المواطنين من سكان المناطق المتأثرة بانقطاع المياه، وأصحاب المخابز والمستشفيات والمصالح الحكومية، بأنها ستوفر سيارات مياه صالحة للشرب، للمرور على المناطق المتأثرة بقطع المياه، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 أو على خدمة الواتس اب على رقم 01206665125.