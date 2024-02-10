عاجل: "بشري للمقبلين على البناء".. انخفاض مفاجئ في أسعار مواد البناء اليوم 10 فبراير 2024

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أحمد جودة - القاهرة - "بشري للمقبلين على البناء".. انخفاض مفاجئ في أسعار مواد البناء اليوم 10 فبراير 2024

يتساءل كثير من المواطنين والمستفيدين عن أسعار مواد البناء اليوم بعد انخفاض سعر الدولار حيث إن العلاقة بين مواد البناء والدولار علاقة طردية ما أن انخفض السعر زادت سعر المواد وما إن ارتفع السعر للدولار ارتفعت معه أسعار البناء، ولهذا قد وصل سعر الحديد في الأيام الماضية إلى 6600 جنيه للطن وشهد سوق مواد الأسمنت انخفاضًا طفيفًا في الأسعار وفي السطور القادمة سنتناول كافة التفاصيل حول أسعار مواد البناء في الأسواق.

"بشري للمقبلين على البناء".. انخفاض مفاجئ في أسعار مواد البناء اليوم 10 فبراير 2024

أسعار مواد البناء اليوم السبت



قد تغيرت أسعار مواد البناء اليوم تغييرًا ملحوظًا ومثال على ذلك أسعار الحديد، وقد وصل سعر الحديد مؤخرًا في الأسواق إلى التالي:



وصل سعر الطن من حديد المصريين إلى 53000 جنيه

قد وصل سعر طن حديد العشري إلى 50000 للطن الواحد

قد وصل سعر الطن من حديد الجارحي إلى 50000 جنيه

قد وصل سعر الطن من حديد السويس للصلب إلى 53000 جنيه

قد وصل سعر الطن من حديد بشاي إلى 53000 جنيه مصري

قد وصل سعر الطن من حديد المراكبي إلى 49000 جنيه



أسعار الأسمنت اليوم



قد شهدت أسعار الأسمنت اليوم في الأسواق تغيير طفيف وقد وصلت أسعار الأسمنت اليوم في الأسواق إلى التالي:

وصل سعر طن الأسمنت المخصوص اليوم إلى ما يساوي 2230 جنيه مصري

وصل سعر أسمنت السهم اليوم في الأسواق إلى ما يصل إلى 2260 جنيه

وصل سعر الأسمنت العسكري اليوم في الأسواق إلى ما يصل إلى 2000 جنيه

وصل سعر سهم أسمنت السويدِي اليوم في الأسواق إلى ما يصل إلى 2406 جنيه

وصل سعر سهم أسمنت الرمادي اليوم في الأسواق إلى ما يصل إلى 2400 جنيه مصري

وصل سعر سهم طن الأسمنت نوع جنوب الوادي اليوم في الأسواق إلى ما يصل 2200 جنيه

وصل سعر الطن من أسمنت وادِي النيل إلى ما يصل 2200 جنيه

وصل سعر الطن من أسمنت السويس اليوم إلى ما يصل 2240 جنيه.

بهذا نختم مقالنا أعزائي القراء عن أسعار الحديد اليوم السبت 10 فبراير 2024 في أفضل وأشهر مصانع حديد التسليح في جمهورية مصر العربية من حيث سعر الطن وجودة التصنيع.