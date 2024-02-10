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أحمد جودة - القاهرة - تعرف على جدول مواعيد اجتماع البنك المركزي المصري خلال عام 2024، يثير معرفة موعد الاجتماع القادم للبنك المركزي في عام 2024 اهتمامًا كبيرًا بين المواطنين، حيث يُعتبر هذا الاجتماع القادم لجنة السياسة النقدية مناسبة هامة.

وخلال هذا الاجتماع، سيتم مناقشة وبحث أسعار الفائدة ومستوى السياسة النقدية المستقبلية، يُتوقع أن يتم خلال الاجتماع دراسة الخيارات المتاحة، بما في ذلك الاحتفاظ بالسعر الحالي دون تغيير أو النظر في رفعه.

تعرف على جدول مواعيد اجتماع البنك المركزي المصري خلال عام 2024

يعكس هذا الاجتماع أهمية السياسة النقدية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والتوجيه النقدي للدولة، فقد تؤثر القرارات المتخذة خلال الاجتماع على الأسواق المالية والاستثمارات والقروض وحتى على حياة الأفراد.

موعد اجتماع البنك المركزي المصري

من المتوقع أن يعقد اجتماع البنك المركزي المصري التالي يوم الخميس، الموافق 28 مارس من العام الحالي، لمناقشة أسعار الفائدة، سواء بالاستمرار على ما هي عليه أو بزيادتها، وسيكون هذا الاجتماع الثاني في عام 2024.

في الاجتماع الأول للجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري في العام الحالي، الذي عقد في الخميس الماضي، تم اتخاذ قرار برفع أسعار الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وأسعار العملية الرئيسية للبنك المركزي بمقدار 200 نقطة أساس، ليصلوا على التوالي إلى نحو 21.25%، 22.25% و21.75%.

مواعيد اجتماعات لجنة السياسة النقدية

تقام اجتماعات لجنة السياسة النقدية بانتظام كل 6 أسابيع على مدار العام، وفيما يلي مواعيد اجتماعات لجنة السياسة النقدية في عام 2024، وفقًا للإعلان الرسمي الصادر عن البنك المركزي والمنشور على موقعه الإلكتروني:

الاجتماع الثاني: سيعقد في 28 مارس 2024.

سيعقد في 28 مارس 2024. الاجتماع الثالث: مقرر عقده في 23 مايو 2024.

مقرر عقده في 23 مايو 2024. الاجتماع الرابع: سيتم عقده في 18 يوليو 2024.

سيتم عقده في 18 يوليو 2024. الاجتماع الخامس: سيعقد في 5 سبتمبر 2024.

سيعقد في 5 سبتمبر 2024. الاجتماع السادس: سيعقد في 17 أكتوبر 2024.

سيعقد في 17 أكتوبر 2024. الاجتماع السابع: مقرر عقده في 21 نوفمبر 2024.

مقرر عقده في 21 نوفمبر 2024. الاجتماع الثامن والأخير: سيتم عقده في 26 ديسمبر 2024.

في النهاية، يجب أن يكون الاجتماع القادم للبنك المركزي فرصة للتعلم والتفكير الاقتصادي، وللتأكد من أن القرارات المالية الشخصية تستند إلى معرفة وفهم.