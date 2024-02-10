أحمد جودة - القاهرة - "تابع الأسعار".. أسعار البنزين اليوم السبت 10 فبراير 2024 وفقاً لقرار لجنة التعسير

نقدم لكم أسعار البنزين اليوم، حيث أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية من خلال بيان رسمي لها أنها ستقوم بتحديد أسعار المواد البترولية سواء ارتفعت أو انخفضت أو استقرت وفقًا لقرار لجنة التسعير الآلي في اجتماعها الدوري القادم والمقرر عقده في الربع الأول من العام الجاري وقد قامت اللجنة أيضًا بمناقشة العديد من الأحداث السياسية والمتغيرات الاقتصادية التي أثرت على الأسعار ولا سيما أسعار المنتجات النفطية، ومن خلال هذا المقال سنلقي الضوء على أسعار البنزين اليوم في مصر.

"تابع الأسعار".. أسعار البنزين اليوم السبت 10 فبراير 2024 وفقًا لقرار لجنة التعسير

أسعار البنزين اليوم



بات موضوع أسعار البنزين اليوم من أهم الموضوعات في مصر، خاصة بعد اجتماع البنك المركزي وإعلانه رفع سعر الفائدة 200 نقطة على الإيداع والإقراض، وتجتمع الهيئة المسؤولة عن تسعير المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي بهدف تحديد أسعار البنزين الرسمية حيث يتم تعديل أسعار البنزين سواء بالزيادة أو النقصان بنسبة 10% كحد أقصى وفقًا لنص القانون، حيث يتأثر قرار اللجنة بعوامل عديدة منها السوق العالمي للبترول، وقد قام فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي في ديسمبر الماضي 2023 برفض رفع أسعار السولار وإبقائها دون أي تغيير أو تعديل مكتفيًا برفع سعر البنزين فقط؛ وذلك ضمانًا لمحدودي الدخل وتخفيفًا لأعباء المواطنين في ظل موجة ارتفاع الأسعار العالمية.



أسعار البنزين في مصر بعد الزيادة



تقوم لجنة تسعير المنتجات النفطية بشكل ربع سنوي كل 3 أشهر لتحديد أسعار البترول وربط سعر البنزين في مصر بالسوق العالمي، وقد جاءت أسعار البترول في مصر على النحو التالي:

بلغ سعر لتر بنزين 80 نحو 10 جنيهات.

بلغ سعر لتر بنزين 92 نحو 11.5 جنيه.

بلغ سعر لتر بنزين 95 نحو 12.5 جنيه.

بلغ سعر لتر الكيروسين نحو 8.5 جنيه.

بلغ سعر لتر السولار نحو 7.25 جنيه.

بلغ سعر أسطوانة البوتاجاز نحو 70 جنيه.