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أحمد جودة - القاهرة - "فرصة مميزة للشباب": وظائف وزارة التموين 2024 متاحة لهذه الدرجات ..تعرف على الشروط والموعد

وظائف وزارة التموين 2024 التي أعلنت عنها وزارة التموين والتجارة الداخلية مؤخرًا عن مجموعة من الوظائف لديها 2024 وعلى المتقدمين لهذه الوظائف ضرورة استيفاء كافة الأوراق المطلوبة حتى يتمكنوا من القبول في هذه الوظائف وذلك في المواعيد المحددة، وفيما يلي سوف نتعرف معكم على المزيد من التفاصيل حول الوظائف والأوراق المطلوبة للتقديم واهم الشروط.

"فرصة مميزة للشباب": وظائف وزارة التموين 2024 متاحة لهذه الدرجات..تعرف على الشروط والموعد

وظائف وزارة التموين 2024



مؤخرًننا قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بتحديد موعد التقديم على وظائف التموين 2024 لديها ليكون الموعد يوم الخميس المقبل الموافق 8 فبراير 2024 ويجب أن يقوم المتقدم بتقديم جميع الأوراق المطلوبة قبل الموعد المحدد، وذكرت الوزارة أن الوظائف المطلوبة لديها كالآتي:



وظيفة مدير عام إدارة المتابعة والتقييم.

وظيفة مدير لدى مديرية التموين والتجارة الداخلية بمنطقة جنوب سيناء.

وظائف لشغل مدير مديرية التموين بمحافظة الغربية.

كذلك وظيفة مدير لدى مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة شمال سيناء.

وظيفة مدير التموين بمحافظة وكذلك محافظة السويس والمنيا وبني سويف والفيوم وقنا.

وظيفة مدير عام إدارة شؤون الرقابة على الأنشطة السلعية والمعاملات التجارية.

وظيفة وكيل مديرية التموين بمحافظة الفيوم والبحيرة والجيزة والبحر الأحمر.

مدير عام لشؤون القمح ومنتجات





الأوراق المطلوبة للتقديم في وظائف وزارة التموين 2024



يجب أن يتقدم الراغبين في الحصول على وظائف وزارة التموين والتجارة الداخلية بمجموعة من الأوراق المهمة وهي كالتالي:



تقديم عدد أربع صور شخصية للمتقدم وصورة من بطاقة الرقم القومي الخاصة به.

يتم تقديم عنوان المتقدم وكذلك رقم الهاتف المحمول الخاص به.

تقديم ما يفيد المؤهل العلمي للمتقدم وكافة المؤهلات الإضافية في حالة وجودها.

يتم تقديم بيان حالة معتمد ويكون مختوم من جهة العمل.

يجب تقديم ما يثبت قدرة المتقدم على إجادة أي من اللغات الأجنبية.

توضيح تاريخ التعيين كذلك توضيح كافة الخبرات النوعية والزمنية.

ضرورة تقديم ما يثبت التدرج على الوظيفي وتقديم ما يثبت الدورات التدريبية التي حصل عليها المتقدم ومدتها ونوعها.

يجب أن يكون المتقدم على معرفة كبيرة بعلوم الحاسب الآلي والتكنولوجيا.

تقديم تقرير كفاءة الموظف لآخر عامين والإجازات التي حصل عليها ونوعها.

تقديم ما يثبت اشتراك المتقدم في المؤتمرات وإعداد البحوث.

ضرورة تقديم ما يفيد الجزاءات إن وجدت.

كذلك تقديم يوضح أهم إنجازات المتقدم في جهة عمل السابقه ويتم إرفاق المستندات التي تدل على ذلك.