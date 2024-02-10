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أحمد جودة - القاهرة - عاجل: سعر الدولار اليوم السبت 10 فبراير 2024 في البنوك المختلفة.. يسعى العديد من المستثمرين والتجار إلى متابعة أحدث تحديثات أسعار صرف الدولار في مصر يوميًا، حيث يتنقلون بين مصادر مختلفة للتعرف على الوضع الحالي، يهدف موقعنا إلى توفير معلومات محدثة حول أسعار الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء، تابعوا معنا لمزيد من التفاصيل في هذا التقرير، حيث نقدم لكم نظرة شاملة على الأوضاع الاقتصادية وتأثيرها على سوق الصرف في مصر اليوم.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري

ومن خلال موقعنا "دوت الخليج "سعر الدولار الامريكي مقابل الجنيه المصري في البنوك، والتي جاء علي النحو التالي:-

عاجل: سعر الدولار اليوم السبت 10 فبراير 2024 في البنوك المختلفة

•يكون سعر الدولار الأمريكي اليوم في البنك الأهلي المصري نحو 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

•يكون سعر الدولار الأمريكي اليوم في بنك المشرق نحو 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

•يكون سعر الدولار الأمريكي اليوم في بنك الإسكندرية نحو 30.75 جنيها للشراء و30.85 جنيها للبيع.

•يكون سعر الدولار الأمريكي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 30.90 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

•يكون سعر الدولار الأمريكي اليوم في بنك مصر إيران للتنمية نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.