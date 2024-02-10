نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل: أعلي سعر ل الدولار اليوم السبت 10 فبراير 2024 في مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عاجل: أعلي سعر للدولار اليوم السبت 10 فبراير 2024 في مصر.. يسعى العديد من المستثمرين والتجار للحصول على أحدث معلومات حول أعلى سعر للدولار في مصر اليوم، حيث يتابعون عن كثب تحركات أسعار العملات الأجنبية في السوق السوداء يوميًا، ومن خلال موقعنا، نقدم لكم تقريرًا شاملًا حول أسعار الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء، تابعونا للحصول على آخر التحديثات والتحليلات في هذا السياق.



أعلى سعر للدولار في السوق السوداء

ومن خلال موقعنا "دوت الخليج" سعر الدولار الامريكي مقابل الجنيه المصري في السوق الموازي، والتي جاء علي النحو التالي:-

عاجل: أعلي سعر للدولار اليوم السبت 10 فبراير 2024 في مصر

•يأتي اليوم سعر 1 دولار أمريكي نحو قيمة 58.5 جنيه مصري.

•يأتي اليوم سعر 5 دولار أمريكي نحو قيمة 292.5 جنيه مصري.

•يأتي اليوم سعر 10 دولار أمريكي نحو قيمة 585.0 جنيه مصري.

•يأتي اليوم سعر 25 دولار أمريكي نحو قيمة 1،462.5 جنيه مصري.

•يأتي اليوم سعر 50 دولار أمريكي نحو قيمة 2،925.0 جنيه مصري.

•يأتي اليوم سعر 100 دولار أمريكي نحو قيمة 5،850.0 جنيه مصري.

•يأتي اليوم سعر 500 دولار أمريكي نحو قيمة 29،250.0 جنيه مصري.

•يأتي اليوم سعر 1000 دولار أمريكي نحو قيمة 58،500.0 جنيه مصري.

•يأتي اليوم سعر 5000 دولار أمريكي نحو قيمة 292،500.0 جنيه مصري.

•يأتي اليوم سعر 10000 دولار أمريكي نحو قيمة 585،000.0 جنيه مصري.