نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل: سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 10 فبراير 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عاجل: سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 10 فبراير 2024

عاجل: سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 10 فبراير 2024.. يتجه الكثيرون حاليًا للبحث عن سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء خلال هذه الفترة، حيث يشهد ارتفاعًا مستمرًا في سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، بينما يظل ثابتًا في البنوك المصرية وفقًا لآخر تحديث لشاشة عرض العملات، ويمكنكم متابعة موقعنا الإخباري "دوت الخليج " للحصول على معلومات أكثر دقة حول سعر الريال السعودي اليوم في السوق السوداء.

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية

نقدم لكم في السطور التالية سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم:-

عاجل: سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 10 فبراير 2024

•سعر الريال السعودي بالبنك المركزي المصري امام الجنيه المصري 8.21 جنيه للشراء، 8.24 جنيه للبيع.

•سعر الريال السعودي في البنك الاهلي المصري امام الجنيه المصري8.20 جنيه للشراء، 8.22 جنيه للبيع.

•سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي امام الجنيه المصري8.24 جنيه للشراء، 8.25 جنيه للبيع.

•سعر الريال السعودي في بنك مصر امام الجنيه المصري8.20 جنيه للشراء، 8.22 جنيه للبيع.

•سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني الأهلي امام الجنيه المصري8.14 جنيه للشراء، 8.25 جنيه للبيع.

•سعر الريال السعودي في بنك فيصل امام الجنيه المصري 8.20 جنيه للشراء، 8.25 جنيه للبيع.

•سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي امام الجنيه المصري8.24 جنيه للشراء، 8.25 جنيه للبيع.