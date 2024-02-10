نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "شوف الجو هيعمل معانا ايه".. حالة الطقس هذا الأسبوع بالتزامن مع عودة المدارس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - "شوف الجو هيعمل معانا ايه".. حالة الطقس هذا الأسبوع بالتزامن مع عودة المدارس.. هذا الأسبوع، يشغل حالة الطقس اهتمام المواطنين الذين يبحثون عن تفاصيل يومية، وقد قامت هيئة الأرصاد الجوية بالكشف التوقعات بداية من اليوم السبت 11 فبراير وحتى بداية الأسبوع المقبل، ومن المتوقع أن يكون الطقس مائلًا للدفء في النهار على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يكون مائلًا للبرودة على السواحل الشمالية. في فترات الليل، يتوقع أن يكون الطقس شديد البرودة على معظم أنحاء الجمهورية، ممتدًا حتى الصباح الباكر.

حالة الطقس هذا الأسبوع

من المتوقع أن تشهد حالة الطقس هذا الأسبوع بكافة محافظات جمهورية مصر العربية حالة من الصقيع، حيث يتكون الصقيع فوق المزروعات في منطقة وسط سيناء وممتدة حتى شمال الصعيد وكذلك محافظة الوادي الجديد وسوف تكون درجات الحرارة المتوقعة هذا الاسبوع في أهم مناطق الجمهورية كالتالي:-

"شوف الجو هيعمل معانا ايه".. حالة الطقس هذا الأسبوع بالتزامن مع عودة المدارس

•في محافظة القاهرة الكبرى والوجه البحري سوف تكون درجة الحرارة العظمى 19 أما الصغرى 11.

•السواحل الشمالية الغربية سوف تكون درجة الحرارة العظمى بها 18 أما الصغرى 11.

•كذلك سوف تكون درجة الحرارة على السواحل الشمالية الشرقية للبلاد العظمى 19 والصغرى 10.

•منطقة جنوب سيناء وكذلك سلاسل جبال البحر الأحمر سوف تكون درجة الحرارة العظمى بها 21 والصغرى 13.

•محافظات شمال الصعيد درجة الحرارة العظمى بها 19 والصغرى 5.