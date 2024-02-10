نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل: الأرصاد تحذر بشدة عن تغيرات في حالة الطقس اليوم السبت 10 فبراير 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عاجل: الأرصاد تحذر بشدة عن تغيرات في حالة الطقس اليوم السبت 10 فبراير 2024.. أعلنت الهيئة العليا للأرصاد الجوية عن تحسن واستقرار في الأحوال الجوية يوم السبت الموافق للعاشر من فبراير في جميع مناطق البلاد، من المتوقع أن يكون الجو دافئًا نسبيًا خلال فترة النهار في المناطق الشمالية للساحل وفي القاهرة الكبرى والدلتا وشمال الصعيد وسيناء، وفي حين سيكون الطقس أكثر دفئًا في جنوب الصعيد، ويأتي هذا التغير بعد زيادة غير متوقعة في درجة الحرارة يوم الإثنين الماضي، ومن المتوقع استمرار هذا الاستقرار الجوي حتى نهاية الأسبوع القادم.

الظواهر الجوية

تتوقع الجهات المختصة بالأحوال الجوية انخفاضًا حادًا في درجات الحرارة خلال الليل وأول النهار على مختلف المناطق في الدولة، مع ظهور الصقيع على الزراعات في منطقة وسط سيناء ومحافظة الوادي الجديد بالإضافة إلى شمال الصعيد. هذا ومن المتوقع تشكل الثلوج على قمم جبال موسى وسانت كاترين.

حالة الطقس.. تحذير الأرصاد الجوية

عاجل: الأرصاد تحذر بشدة عن تغيرات في حالة الطقس اليوم السبت 10 فبراير 2024

قامت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بتحذير من وجود شبورة مائية غزيرة يمكن أن ترتفع إلى مستوى الضباب خلال الفترة الصباحية المبكرة وذلك على الطرق التي تقود إلى العاصمة القاهرة ومناطق الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية الغربية والشرقية بالإضافة إلى الطرق المتجهة من وإلى المناطق المحاذية للمياه وإليكم بيان من الهيئة يتضمن توقعات درجات الحرارة ليوم السبت عبر المحافظات والمدن المصرية:-

•العظمى الصغرى

•القاهرة 21 12

•العاصمة الإدارية 21 11

•6 أكتوبر 21 11

•بنهــــا 21 12

•دمنهور 20 12

•وادي النطرون 20 11

•كفر الشيخ 20 12

•المنصورة 21 12

•الزقازيق 21 12