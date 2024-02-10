نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "استعلم الآن".. لينك نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الأول بمحافظة أسوان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - "استعلم الآن".. لينك نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الأول بمحافظة أسوان.. تفهمنا أنك تبحث عن نتائج الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة أسوان للفصل الدراسي الأول لعام 2024، ووفقًا لإعلان مديرية التربية والتعليم في أسوان، قد أُعلنت النتائج يوم الاثنين، 5 فبراير 2024، حيث بلغت نسبة النجاح 77.7٪، ويمكنك التحقق من النتيجة عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم بأسوان أو من خلال موقع نتيجة نت الإلكتروني، سنقوم بمتابعة الأخبار وتقديم أي تحديثات حالما تتوفر لدينا.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة أسوان

اعلنت مدرية التربية والتعليم بمحافظة اسوان انة تم اعتماد النتيجة من قبل السيد المحافظ قبل الساعات القليلة، وتم الاعلان عنها بشكل رسمى بنسبة نجاح تجاوزت 77 بالمائية وبهذه النسبة يظهر تفوق الطلبة والطالبات الذين تم امتحانهم، وبمجرد الاعلان عن النتيجة يمكن للطالب الحصول عليها من خلال موقع نتيجة نت الالكترونى، أو من خلال موقع وزارة التربية والتعليم، كما اعلنت مدرية التربية والتعليم ان عدد الطلاب المتقدمين لمتحان الترم الأول 2024 بمحافظة اسوان 27115 طالب وطالبة، وقد اد الامتحان منهم حوالى 26710 طالب وطالبة، حيث إن عدد الطلاب على الامتحان حوالى 20748 طالب وطالبة.

خطوات الاستعلام على نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة أسوان

من الممكن الاستعلام عن النتيجة من خلال موقع نتيجة نت أو عبر موقع مدرية التربية والتعليم وذلك من خلال السطور القادمة:-

"استعلم الآن".. لينك نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الأول بمحافظة أسوان

•أولا الدخول إلى موقع نتيجة نت.

•ثانيا اختيار المرحلة التعليمية المطلوبة.

•ثالثا ادخال البيانات المطلوبة الخاصة بالطالب مع مراعاة الدقة.

•رابعا اختيار العام الدرسي المطلوب.

•خامسا النقر على زر البحث سوف تظهر النتيجة على الفور ويظهر المجموع ايضا.

اعلنت مدرية التربية والتعليم انة سوف يتم الاعلان عن النتيجة فى خلال الساعات القلية المقبلة، ويمكن للطلبة بعد اعلان النتيجة ان يقومو بعمل التظلم فور الاعلان عنها.