سويلم يتابع أعمال تطوير منظومة صيانة المجارى المائية ومعدات الصيانة الوقائية بالوزارة

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 10 فبراير 2024 10:28 صباحاً - الدكتور سويلم : ضرورة تطوير منظومة الصيانة الوقائية بالوزارة بالتعامل الإستباقى لتجنب حدوث المشاكل والأزمات

- أهمية إعادة هيكلة إدارة صيانة المجارى المائية لتفعيل دورها في صيانة المجارى المائية وتعظيم الإستفادة من معدات وسيارات الصيانة الوقائية

الدكتور سويلم يوجه بالآتى :

- دراسة إستحداث إدارة لصيانة ومتابعة المنشآت المائية ، وإدارة لمتابعة المعدات والمحطات ، إدارة للصيانة الوقائية بكوم أمبو

- إستمرار قيام إدارات الصيانة الوقائية بصيانة ومتابعة ١١ ألف منشأ مائى ، و دراسة زيادة عددها إلى ٣٠ ألف منشأ

- التنسيق بين قطاع التخطيط والإدارات العامة للرى لعمل كارت تعريف لجميع المنشآت والمعدات والسيارات بالوزارة ، و وضع خطة تنفيذية وبرنامج زمنى لصيانتها

- وضع استراتيجية لإستغلال المعدات والسيارات بالإدارات العامة للرى لتحقيق الاستفادة المثلى منها

- تعظيم الاستفادة من محطات الخلط بدائرة الإدارات العامة للرى والتأكيد على جاهزيتها خلال موسم أقصى الاحتياجات

- الإعتماد على التدريب التحويلى للاستفادة من العمالة الموجودة بإدارات الصيانة الوقائية ، وسد أي عجز في التخصصات المطلوبة

عقد السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعاً لمتابعة مقترحات تطوير منظومة صيانة المجارى المائية ومعدات الصيانة الوقائية .

وأكد الدكتور سويلم على ضرورة تطوير منظومة الصيانة الوقائية بالوزارة بالتعامل الإستباقى لتجنب حدوث المشاكل والأزمات ، مع أهمية إعادة هيكلة الإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية لتفعيل دورها في مجال صيانة المجارى المائية وتعظيم الإستفادة من معدات الصيانة الوقائية والسيارات التابعة لها ( بإجمالى ٥٧ سيارة و ١٦٦ معدة ) ، وإنعكاس ذلك على سرعة إتخاذ إجراءات الصيانة والتعامل السريع في حالة الأزمات .

وفى ضوء حاجة الإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية لإعادة الهيكلة للقيام بمهامها وتعظيم الاستفادة من الإمكانات البشرية والمعدات بالإدارات التابعة لها ، فقد وجه الدكتور سويلم بدراسة إستحداث إدارة لصيانة ومتابعة المنشآت المائية وإدارة أخرى لمتابعة المعدات والمحطات ، بالإضافة لدراسة إقتراح بإنشاء إدارة للصيانة الوقائية بكوم أمبو للإستفادة من ورشة الصيانة والطوارئ الموجودة بها وتحقيق الإستغلال الأمثل للمعدات والموارد البشرية المتاحة .

وشدد الدكتور سويلم على أهمية إستمرار إدارات الصيانة الوقائية في تنفيذ أعمال صيانة ومتابعة المنشآت المائية بإجمالى عدد ١٠٩٤٦ منشأ حالياً ، موجهاً بدراسة زيادة عدد هذه المنشآت إلى ٣٠١٦٥ منشأ من المقترح أن تقوم إدارات الصيانة الوقائية بمتابعتها وهى عبارة عن ( كبارى - تغطيات - سحارات - بوابات ..... إلخ ) ، مع التوجيه بالتنسيق بين قطاع التخطيط والإدارات العامة للرى لعمل حصر مصور (كارت تعريف) لجميع المنشآت والمعدات والسيارات الموجود بالوزارة ، مع وضع خطة تنفيذية وبرنامج زمنى لصيانتها .

كما وجه الدكتور سويلم بوضع استراتيجية لاستغلال المعدات والسيارات بالإدارات العامة للرى باجمالى عدد (٢١٥) معدة وعدد (٧٤٥) سيارة لتحقيق الاستفادة المثلى منها ، وتعظيم الاستفادة من محطات الخلط بدائرة الإدارات العامة للرى ( عدد ٥٠٢ محطة خلط ) والتأكيد على جاهزيتها ، وعمل متابعة دورية لعقود صيانة وتشغيل هذه المحطات ، وإيجاد الحلول اللازمة للمشكلات التى تواجه المحطات خلال موسم أقصى الاحتياجات .

وأكد سيادته على ضرورة تعظيم الإستفادة من التدريب التحويلى للاستفادة من العمالة الموجودة بإدارات الصيانة الوقائية التابعة للإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية ، وسد أي عجز في التخصصات المطلوبة لتنفيذ أي أعمال على الوجه الأمثل .