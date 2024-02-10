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سويلم يتابع أعمال تطوير منظومة صيانة المجارى المائية ومعدات الصيانة الوقائية بالوزارة

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حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 10 فبراير 2024 10:28 صباحاً - الدكتور سويلم : ضرورة تطوير منظومة الصيانة الوقائية بالوزارة بالتعامل الإستباقى لتجنب حدوث المشاكل والأزمات

- أهمية إعادة هيكلة إدارة صيانة المجارى المائية لتفعيل دورها في صيانة المجارى المائية وتعظيم الإستفادة من معدات وسيارات الصيانة الوقائية

الدكتور سويلم يوجه بالآتى :

- دراسة إستحداث إدارة لصيانة ومتابعة المنشآت المائية ، وإدارة لمتابعة المعدات والمحطات ، إدارة للصيانة الوقائية بكوم أمبو

- إستمرار قيام إدارات الصيانة الوقائية بصيانة ومتابعة ١١ ألف منشأ مائى ، و دراسة زيادة عددها إلى ٣٠ ألف منشأ

- التنسيق بين قطاع التخطيط والإدارات العامة للرى لعمل كارت تعريف لجميع المنشآت والمعدات والسيارات بالوزارة ، و وضع خطة تنفيذية وبرنامج زمنى لصيانتها

- وضع استراتيجية لإستغلال المعدات والسيارات بالإدارات العامة للرى لتحقيق الاستفادة المثلى منها

- تعظيم الاستفادة من محطات الخلط بدائرة الإدارات العامة للرى والتأكيد على جاهزيتها خلال موسم أقصى الاحتياجات

- الإعتماد على التدريب التحويلى للاستفادة من العمالة الموجودة بإدارات الصيانة الوقائية ، وسد أي عجز في التخصصات المطلوبة

عقد السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعاً لمتابعة مقترحات تطوير منظومة صيانة المجارى المائية ومعدات الصيانة الوقائية .

وأكد الدكتور سويلم على ضرورة تطوير منظومة الصيانة الوقائية بالوزارة بالتعامل الإستباقى لتجنب حدوث المشاكل والأزمات ، مع أهمية إعادة هيكلة الإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية لتفعيل دورها في مجال صيانة المجارى المائية وتعظيم الإستفادة من معدات الصيانة الوقائية والسيارات التابعة لها ( بإجمالى ٥٧ سيارة و ١٦٦ معدة ) ، وإنعكاس ذلك على سرعة إتخاذ إجراءات الصيانة والتعامل السريع في حالة الأزمات .

وفى ضوء حاجة الإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية لإعادة الهيكلة للقيام بمهامها وتعظيم الاستفادة من الإمكانات البشرية والمعدات بالإدارات التابعة لها ، فقد وجه الدكتور سويلم بدراسة إستحداث إدارة لصيانة ومتابعة المنشآت المائية وإدارة أخرى لمتابعة المعدات والمحطات ، بالإضافة لدراسة إقتراح بإنشاء إدارة للصيانة الوقائية بكوم أمبو للإستفادة من ورشة الصيانة والطوارئ الموجودة بها وتحقيق الإستغلال الأمثل للمعدات والموارد البشرية المتاحة .

وشدد الدكتور سويلم على أهمية إستمرار إدارات الصيانة الوقائية في تنفيذ أعمال صيانة ومتابعة المنشآت المائية بإجمالى عدد ١٠٩٤٦ منشأ حالياً ، موجهاً بدراسة زيادة عدد هذه المنشآت إلى ٣٠١٦٥ منشأ من المقترح أن تقوم إدارات الصيانة الوقائية بمتابعتها وهى عبارة عن ( كبارى - تغطيات - سحارات - بوابات ..... إلخ ) ، مع التوجيه بالتنسيق بين قطاع التخطيط والإدارات العامة للرى لعمل حصر مصور (كارت تعريف) لجميع المنشآت والمعدات والسيارات الموجود بالوزارة ، مع وضع خطة تنفيذية وبرنامج زمنى لصيانتها .

كما وجه الدكتور سويلم بوضع استراتيجية لاستغلال المعدات والسيارات بالإدارات العامة للرى باجمالى عدد (٢١٥) معدة وعدد (٧٤٥) سيارة لتحقيق الاستفادة المثلى منها ، وتعظيم الاستفادة من محطات الخلط بدائرة الإدارات العامة للرى ( عدد ٥٠٢ محطة خلط ) والتأكيد على جاهزيتها ، وعمل متابعة دورية لعقود صيانة وتشغيل هذه المحطات ، وإيجاد الحلول اللازمة للمشكلات التى تواجه المحطات خلال موسم أقصى الاحتياجات .

وأكد سيادته على ضرورة تعظيم الإستفادة من التدريب التحويلى للاستفادة من العمالة الموجودة بإدارات الصيانة الوقائية التابعة للإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية ، وسد أي عجز في التخصصات المطلوبة لتنفيذ أي أعمال على الوجه الأمثل .

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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