طقس اليوم.. شبورة صباحا ومائل للدفء نهارا والعظمى 21 درجة والصغرى 12

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 10 فبراير 2024 10:29 صباحاً - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت، شبورة مائية كثيفة صباحا قد تصل لحد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

كما يشهد اليوم طقس مائل للدفء نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية دافئ على جنوب سيناء وجنوب البلاد، شديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ودرجة الحرارة الصغرى للمدن الجديدة فى القاهرة الكبرى تتراوح من ( 10 - 11 درجة مئوية )، ويتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم السبت: القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 12، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 10، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 09، وسوهاج العظمى 24 درجة والصغرى 07، وقنا العظمى 25 درجة والصغرى 09 ، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 11.