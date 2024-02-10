انت الأن تتابع خبر حالة طقس الساعات القادمة.. الأرصاد تحذر من الشتاء المتقلب والظواهر الجوية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قامت هيئة الأرصاد الجوية بالكشف عن حالة طقس الساعات القادمة اليوم السبت 10 فبراير 2024، ويحدث بعض التقلبات الجوية بالعديد من الأنحاء المختلفة، وفي العالي يكون الطقس مائل إلى الدفء في ساعات النهار على السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد وسيناء ودافئ على جنوب الصعيد، ويكون شديد البرودة على العديد من الأنحاء.

حالة طقس الساعات القادمة

وتشهد حالة طقس الساعات القادمة اليوم حالة من التقلبات الشتوية المختلفة، وذلك بعدما شهدت جميع البلاد حالة من الارتفاع المفاجئ في درجات الحرارة يوم الإثنين الفائت، وسوف يستمر إلى نهاية الأسبوع القادم، وتحدث الكثير من التقلبات الشتوية في كل المحافظات.

وأعلن جميع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يحدث نشاط الرياح على العديد من المناطق بالقاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، وأيضاً شمال الصعيد على الفترات المتقطعة، وتحدث الأمطار التي تكون من خفيفة إلى متوسطة على العديد من المناطق بالسواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ويكون على فترات متقطعة.

الظواهر الجوية اليوم السبت