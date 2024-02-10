انت الأن تتابع خبر دلوقتي يا مدام .. قطع المياه عن هذه الأماكن في القاهرة لمدة 14 ساعة والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى في محافظة القاهرة ،عبر بيان لها بشأن قطع المياه اليوم السبت 10 فبراير 2024 ، بسبب الأعمال التي يتم القيام بها في الفترة الحالية.
قطع المياه
- وأشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحى في محافظة القاهرة ، عبر بيان لها على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك أن قطع المياه 14 ساعة، وذلك اعتبارا من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الحادية عشر مساء نفس اليوم ، بسبب أعمال لحامات بخط المياه قطر 1000مم بشارع محمد نجيب وشارع الترولى ضمن أعمال التطوير للمحاور الرئيسية بمنطقة المرج
أماكن قطع المياه
- وأوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحى ببني سويف عن الأماكن التي سوف يتم فيها قطع المياه ، تتمثل في مناطق تابعة لشبكات السلام (منشية السد العالى، أبو رجيلة، اسكانات مدينة السلام، أطلس، صف الضباط)، ومناطق تابعة لشبكات المرج (شارع محمد نجيب، شارع عبد الله رفاعى، شارع مؤسسة الزكاة، شارع عين شمس، عزبة النخل الشرقية، المرج الغربية، الأمن المركزى، مدينة الخصوص)، مطالبة جميع المقيمين في المحافظة والمستشفيات بتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال المدّة المذكورة التي سوف يتم فيها قطع المياه التي سوف يتم إعادة ضخها مرة اخري بعد الانتهاء من أعمال الصبانة