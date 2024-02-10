انت الأن تتابع خبر دلوقتي يا مدام .. قطع المياه عن هذه الأماكن في القاهرة لمدة 14 ساعة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى في محافظة القاهرة ،عبر بيان لها بشأن قطع المياه اليوم السبت 10 فبراير 2024 ، بسبب الأعمال التي يتم القيام بها في الفترة الحالية.

قطع المياه

وأشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحى في محافظة القاهرة ، عبر بيان لها على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك أن قطع المياه 14 ساعة، وذلك اعتبارا من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الحادية عشر مساء نفس اليوم ، بسبب أعمال لحامات بخط المياه قطر 1000مم بشارع محمد نجيب وشارع الترولى ضمن أعمال التطوير للمحاور الرئيسية بمنطقة المرج

أماكن قطع المياه