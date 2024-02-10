انت الأن تتابع خبر لمدة 12 ساعة .. قطع المياه عن هذه الأماكن في كفر الشيخ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تشهد مجموعة من الأماكن في محافظة كفر الشيخ، من قطع المياه اليوم السبت 10 فبراير 2024، بسبب الأعمال التي يتم القيام بها في الفترة الحالية، بسب العديد من المواقف والتي منها أعمال الصيانة الدورية لرفع كفاءة الخطوط

قطع المياه

وأشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في كفر الشيخ ، عن قطع المياه، لمدة 12 ساعة ، وذلك اعتبارا من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة التاسعة مساء نفس اليوم ، بسبب أعمال الصيانة اللازمة.

أماكن قطع المياه