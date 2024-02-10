انت الأن تتابع خبر بالأسماء .. قطع الكهرباء عن أكثر من 20 منطقة في المنيا لمدة 6 ساعات والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعاني مجموعة من المناطق في محافظة المنيا اليوم السبت 10 فبراير 2024 من قطع الكهرباء بسبب الأعمال التي تقوم بها شركة الكهرباء في مختلف محافظات جمهورية مصر العربية والتي من بينها هذه المحافظة

موعد قطع الكهرباء

وأشارت شركة الكهرباء، بمحافظة المنيا في بيان لها على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه ستم قطع الكهرباء لمدة 6 ساعات بداية من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الثالثة عصراً، ، للحفاظ على الخدمات المقدمة للمواطنين، لتقديم أفضل خدمة للمواطن في كافة أنحاء المحافظة، في إطار وخطة الشركة الموسعة خلال الشهر الميلادي الجاري كفاءة عدد من المناطق في الفترة الحالية.

أماكن قطع الكهرباء