نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من اليوم وحتى رمضان.. الحكومة تطرح اللحوم البلدي بأسعار مخفضة في هذه الأماكن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعرفت أسعار اللحوم البلدي على زيادة في الفترة الأخيرة، حيث وصلت إلى 400 جنيهًا في الأسواق الشعبية، وارتفعت إلى 450 جنيهًا في بعض المحافظات، بزيادة وصلت إلى 100 جنيه خلال شهر واحد.

اتخذت الحكومة، من خلال وزارة الزراعة، إجراءًا لتوفير اللحوم البلدية بأسعار أقل من الأسواق، تعبيرًا عن حرص الدولة على دعم محدودي الدخل في ظل التزايد الكبير في أسعار المنتجات.

الوزارة قدمت مبادرة تخفيض أسعار اللحوم البلدية إلى 280 جنيهًا للكيلو بدلًا من 400 جنيه، استجابة لتوجيهات الرئيس السيسي برفع العبء عن كاهل المواطنين وتحسين ظروف المعيشة.

تأتي هذه المبادرة في إطار جهود الحكومة لتوفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة وتخفيف الضغوط الاقتصادية عن الأسر، وتعزيز استراتيجية الوزارة لتحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي ودعم المزارعين المحليين.

أماكن بيع اللحوم البلدي بسعر مدعم

ويتم بيع اللحوم البلدي المدعمة في منافذ وزارة الزراعة والتي تنتشر في المحافظات المختلفة والشوارع الرئيسية، وبالإضافة لللحوم تتواجد أيضا منتجات مثل البيض الأحمر والأبيض، والطيور الطازجة والمجمدة، والأسماك، والسلع الأخرى مثل العسل وزيت الزيتون، وتتميز أسعار اللحوم البلديّة في منافذ وزارة الزراعة بأنها تكون أقل بكثير من الأسعار المعتادة في الأسواق التجارية، وذلك بسبب طريقة التوزيع المباشرة من المزارع الحكومية إلى المواطنين، دون وجود وسطاء يزيدون من تكاليف الإنتاج والتسويق. يتم توفير اللحوم بأسعار منافسة تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير اللحوم ذات الجودة العالية للمواطنين بأسعار معقولة، واليكم العناوين.