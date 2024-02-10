نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من اليوم وحتى رمضان.. الحكومة تطرح اللحوم البلدي بأسعار مخفضة في هذه الأماكن في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - تعرفت أسعار اللحوم البلدي على زيادة في الفترة الأخيرة، حيث وصلت إلى 400 جنيهًا في الأسواق الشعبية، وارتفعت إلى 450 جنيهًا في بعض المحافظات، بزيادة وصلت إلى 100 جنيه خلال شهر واحد.
اتخذت الحكومة، من خلال وزارة الزراعة، إجراءًا لتوفير اللحوم البلدية بأسعار أقل من الأسواق، تعبيرًا عن حرص الدولة على دعم محدودي الدخل في ظل التزايد الكبير في أسعار المنتجات.
الوزارة قدمت مبادرة تخفيض أسعار اللحوم البلدية إلى 280 جنيهًا للكيلو بدلًا من 400 جنيه، استجابة لتوجيهات الرئيس السيسي برفع العبء عن كاهل المواطنين وتحسين ظروف المعيشة.
تأتي هذه المبادرة في إطار جهود الحكومة لتوفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة وتخفيف الضغوط الاقتصادية عن الأسر، وتعزيز استراتيجية الوزارة لتحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي ودعم المزارعين المحليين.
أماكن بيع اللحوم البلدي بسعر مدعم
ويتم بيع اللحوم البلدي المدعمة في منافذ وزارة الزراعة والتي تنتشر في المحافظات المختلفة والشوارع الرئيسية، وبالإضافة لللحوم تتواجد أيضا منتجات مثل البيض الأحمر والأبيض، والطيور الطازجة والمجمدة، والأسماك، والسلع الأخرى مثل العسل وزيت الزيتون، وتتميز أسعار اللحوم البلديّة في منافذ وزارة الزراعة بأنها تكون أقل بكثير من الأسعار المعتادة في الأسواق التجارية، وذلك بسبب طريقة التوزيع المباشرة من المزارع الحكومية إلى المواطنين، دون وجود وسطاء يزيدون من تكاليف الإنتاج والتسويق. يتم توفير اللحوم بأسعار منافسة تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير اللحوم ذات الجودة العالية للمواطنين بأسعار معقولة، واليكم العناوين.
- الدقي شارع الصيد
- شباب الخريجين بالدقي
- الهرم شارع الهرم – المطبعة
- كفر غطاطي وحدة تقطيع – مزرعة غطاطي
- شبرا مبنى جهاز التعبئة والاحصاء
- القاهرة – ميدان لاظوغلي وزارة العدل
- سوق العبور محل فاكهة 278 بداخل السوق
- 6 أكتوبر ابني بيتك المنطقة الثانية
- 6 أكتوبر ابني بيتك المنطقة 14 محل رقم 6
- 6 أكتوبر ابني بيتك المنطقة الثالثة سوق ابني بيتك
- 6 أكتوبر الحي المتميز
- 6 أكتوبر – سوق الجملة
- القاهرة كورنيش النيل مستشفى السلام المعادي
- القاهرة – التبين
- القاهرة – 15 مايو
- جنوب سيناء بمناطق ابو رديس – ابو زنيمة – سانت كاترين – دهب الطور – نويبع – طابا
- القليوبية – القناطر
- الاسكندرية بمناطق العامرية -المتراس – الجمرك
- كفر الشيخ منفذ سخا – ومنفذ مزرعة سخا
- كما توفر وزارة الزراعة منافذ متنقلة في كافة محافظات الجمهورية بالميادين الرئيسية