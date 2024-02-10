نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عبر موقع وزارة التضامن.. خطوات الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يرغب مستفيدي الدعم في الحصول على خطوات الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي عبر موقع وزارة التضامن للحصول على الدعم المادي التي تعمل الحكومة المصرية على توفيره إلى أصحاب الدخل والمعيشة المنخفضة، يمكن التعرف على خطوات استعلام تكافل وكرامة بالرقم القومي مع ذكر شروط القبول.

تقوم الحكومة بتوفير معاش تكافل وكرامة إلى الأسر المستحقة من المصريين، طبقًا لمجموعة من الشروط والمعايير الخاصة بالدخل الشهري والمستوى المعيشي، ويمكن اتباع خطوات استعلام تكافل وكرامة بالرقم القومي للحصول على الدعم:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التضامن الاجتماعي.

الضغط على خيار “الاستعلام عن النتيجة” الموجود في الشاشة الرئيسية.

قم بإدخال الرقم القومي في الخانة المخصصة له.

الضغط على خيار “استعلام”.

ستظهر لك النتائج المطلوبة عن تكافل وكرامة.شروط التسجيل في برنامج تكافل وكرامة

عقب التعرف على خطوات استعلام تكافل وكرامة بالرقم القومي يجب التعرف على الشروط الخاصة بالتسجيل للحصول عليه حيث تضع الحكومة عدة شروط التي يجب توافقها مع الحالة المقدمة للحصول على الدعم حتى تحصل على الموافقة، وتتضح من خلال التالي:

أن يكون المتقدم مصري الجنسية، وحاصل على الإقامة المصرية.

الحصول على معاش أو مرتب شهري ثابت، ويتم تحديد مبلغ معين.

ألا يكون التقدم يمتلك أملاك أو عقارات مسجلة باسمه.

أن يكون المتقدم متزوج، ولديه أبناء في مختلف المراحل التعليمية.الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي.

وفرت وزارة التضامن الاجتماعي طريقة إلكترونية سهلة للتعرف على الأسماء الجديدة في المعاش دون الحاجة إلى الذهاب إلى مكاتب الخدمة، وتكون الخطوات كالتالي: