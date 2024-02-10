نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما هي مواعيد قطارات طنطا اسكندرية وما هي طريقة حجز التذكرة وسعرها؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - القطارات من أهم وسائل النقل الموجودة فهي الأكثر راحة، وتكلفتها متراوحة بين كل فئات الشعب فأي شخص من الممكن أن يسافر بالقطار، ومن ضمن تلك القطارات قطار طنطا اسكندرية، فما هي مواعيد قطارات طنطا اسكندرية الصباحية والمسائية، لذا سنوفر لكم طرق الحجز المتاحة لتسهيل وإسراع عملية الحجز.

مواعيد قطار طنطا اسكندرية

تخرج كل يوم مجموعة من القطارات باختلاف الدرجات من طنطا إلى الإسكندرية وتستغرق رحلة الوصول نحو ساعة وخمسة وأربعون دقيقة تقريبًا وتلك القطارات هي:

رقم القطار ونوعه موعد المغادرة موعد الوصول قطار اكسبرس اسباني المكيف رقم 903 7:34 صباحًا 9:30 صباحًا اكسبريس اسباني المكيف رقم 901 9:30 صباحًا 11:15 صباحًا اكسبريس اسباني المكيف رقم 911 11:20 صباحًا 1:05 ظهرًا اكسبريس اسباني المكيف رقم 913 1:09 ظهرًا 2:50 عصرًا اكسبريس اسباني المكيف رقم 923 5:30 مساءً 7:25 مساءً اكسبريس اسباني المكيف رقم 931 9:45 مساءً 11:35 مساءً قطار vip المكيف رقم 921 8:08 مساءً 9:40 مساءً قطار vip المكيف رقم 935 11:37 مساءً 1:05 صباحًا

مميزات أنواع قطارات طنطا اسكندرية

يعتبر قطارات vip هي قطارات نوم وبها كل الخدمات المتاحة لتوفير كل سبل الراحة للنازلين في القطار أثناء الرحلة، فهي توفر وجبات مجانية ومشروبات، وهي مريحة جدًا ودائمًا ما تكون نظيفة.

وتحتوي تلك القطارات على كراسي Top vip تتوفر حسب الحجز وثمن التذكرة التي يتم دفعها، وتكون الحجوزات على هذا القطار بصورة أكبر أثناء السفر إلى محافظات بعيدة التي تستهلك أكثر من 10 ساعات في الطريق فيحتاج المسافرون إلى وسيلة سفر مريحة ويكون هذا القطار الاختيار المناسب لهم.

ثاني نوع قطار متوفر هو قطار اكسبريس اسباني، فهو قطار سريع لا يقوم بالتوقف أثناء رحلته إلا قليلًا فهو يتجه مباشرة إلى وجهته، مما يجعله من أسرع القطارات الموجودة، ويعتبر من أفضل القطارات لراحته الكبيرة.

طرق حجز تذكرة قطار طنطا اسكندرية

يوجد العديد من الطرق المتوفرة لحجز تذكرة طنطا اسكندرية بسبب إتاحة محطة السكك الحديدية الكثير من الطرق لتسهيل الحجز لكافة الناس وفي جميع الظروف:

هناك حجز من خلال المحطة مثل محطة مصر أو محطة سيدي جابر في الإسكندرية، أو من خلال محطة طنطا في ميدان المحطة.

يوجد حجز أونلاين من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالحجز وهو موقع سكك حديد مصر “من هنا“.

يتوفر أيضًا حجز عن طريق التطبيقات التي يتم تنزيلها على الهاتف من خلال متجر جوجل بلاي في موبايلات الأندرويد.

ويتاح الحجز من خلال تلك المواقع أو التطبيقات والدفع عن طريق الفيزا أو الماستر كارد، وتلك من مجهودات هيئة السكة الحديد على توفير طرق لتسهيل الحجز والدفع لمن لا يستطيعون الحجز من المحطة نفسها.أسعار تذاكر قطار طنطا اسكندرية

وأخيرًا، تختلف أسعار تذاكر القطار على حسب الدرجة والوجهة المحددة إليها وأسعار قطار طنطا اسكندرية هي:

سعر تذكرة القطار المكيف تكون في حدود 38 جنيه مصري.

38 جنيه مصري. الدرجة الثانية المكيفة سعر تذكرتها في حدود الـ 20 جنيه مصري.

في حدود الـ 20 جنيه مصري. الدرجة الأولى قطار توربيني تتراوح سعر تذكرته إلى 50 جنيه مصري.

تتراوح سعر تذكرته إلى 50 جنيه مصري. الدرجة الثانية قطار خاص يتراوح سعرها إلى 45 جنيه مصري.

يتراوح سعرها إلى 45 جنيه مصري. سعر تذكرة قطار اكسبريس اسباني المكيف درجة أولى إلى 60 جنيه مصري.

إلى 60 جنيه مصري. قطار vip المكيف يبلغ سعر تذكرة الدرجة الأولى نحو 100 جنية مصري.

يبلغ سعر تذكرة الدرجة الأولى نحو 100 جنية مصري. الدرجة الثانية يصل سعرها إلى 75 جنيه مصري.



