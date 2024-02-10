نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على مواعيد قطار المحلة إسكندرية وأسعار تذاكر القطار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعد القطارات من أكثر وسائل النقل المستخدمة للانتقال داخل حدود البلد، أو بين محافظات مصر، لأنها مريحة وإلى حد ما رخيصة على حسب الطبقة التي ستركب بها، وهي الأكثر استخدامًا بين المحلة والإسكندرية.

مواعيد قطار المحلة إسكندرية

يستغرق الوقت المقطوع في الرحلة بالقطار المحلة إسكندرية نحو ساعتين ونصف تقريبًا، كما توفر السكة الحديدية أكثر من قطار لهذه الرحلة، وتوجد كذلك قطارات إسكندرية المحلة:

قطارات المحلة اسكندرية قطار رقم 584 يقوم بمغادرة المحلة الكبرى في الساعة 5:50 صباحًا ويصل إلى الإسكندرية في الساعة 8:30 صباحًا. قطار رقم 566 يغادر في الساعة 9:35 صباحًا ويصل إلى الإسكندرية في الساعة 12:20 ظهرًا. قطار رقم 516 يغادر في الساعة 5:51 مساءً ويصل إلى الإسكندرية في الساعة 8:10 مساءً.

قطارات اسكندرية المحلة قطار رقم 586 يغادر من الإسكندرية في الساعة 3 عصرًا ويصل إلى المحلة الكبرى في الساعة 5:42 مساءً. قطار رقم 568 يغادر في الساعة 3:00 عصرًا ويصل الساعة 8:40 مساءً. قطار رقم 518 يغادر في الساعة 9:20 مساءً ويصل 11:40 مساءً.



سعر قطار المحلة اسكندرية

توفر هيئة السكة الحديدية أكثر من قطار، فهي تخرج كل يوم 6 قطارات من قطار الإسباني الدرجة الثانية وهو يكون أحسن وبه خدمات أعلى من قطار الدرجة الثالثة.

فقطار الدرجة الثالثة قطار مكيف، وتخرج ثلاثة قطارات من قطارات الدرجة الثالثة، وإليكم من خلال الجدول التالي أسعار رحلات قطار المحلة إسكندرية (بالجنيه المصري):

نوع القطار الدفع من خلال الشباك الدفع من خلال الإنترنت الدفع داخل القطار قطار درجة ثانية أسباني مكيف 80 50 52 درجة ثالثة عادية محسنة 35 15 لا تتوفر تلك الخدمة

أما بالنسبة إلى أسعار الرحلات المُقامة من الإسكندرية إلى المحلة، نأتي بها إليكم من خلال عرض الجدول التالي (بالجنيه المصري):

قطار درجة ثانية أسباني مكيف 50 52 80 درجة ثالثة عادية محسنة 15 35 غير متوفر

طرق حجز القطار في مصر

يمكن حجز القطار بالذهاب إلى المحطة وحجز التذاكر بالموعد الذي تريد السفر فيه إذا لم يكن لديك وسيلة للدفع أونلاين.

ولتسهيل طريقة الحجز قامت السكة الحديد بإنشاء موقع إلكتروني وهو موقع سكك حديد مصر الذي يمكن من خلاله الحجز اونلاين والدفع يكون من خلال الفيزا.

طريقة حجز التذكرة من خلال موقع السكة الحديد

فمن الطرق التي تسهل حجز التذاكر هي من خلال حجزها من ذلك الموقع، وإليكم خطوات الحجز بالتفصيل: