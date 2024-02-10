نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار ومواعيد أتوبيسات شرق الدلتا القاهرة إلى الطور وطرق حجز التذاكر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعتبر السفر بالأتوبيس من الأمور التي يفضلها كثير من الناس عن غيرها من وسائل المواصلات في السفر، ولذلك يسأل كثيرون عن أسعار ومواعيد أتوبيسات شرق الدلتا القاهرة إلى الطور وطرق حجز التذاكر، وذلك لتكوين معلومة تفيدهم في استعداداتهم للسفر، سنتعرف على مواعيد تحرك الأتوبيسات المتجهة من القاهرة إلى الطور.

مواعيد أتوبيسات شرق الدلتا القاهرة إلى الطور صباحًا

سنتعرف على مواعيد أتوبيسات شرق الدلتا القاهرة إلى الطور صباحًا، وذلك في النقاط التالية:

يتحرك الاتوبيس ال vip من القاهرة متجهًا إلى الطور في تمام الساعة ال 1.00 صباحًا، وسعر تذكرتها تقدر ب 210 جنيه مصري.

يتحرك الاتوبيس ال vip من القاهرة متجهًا إلى الطور في تمام الساعة ال 6.31 صباحًا، وسعر تذكرتها تقدر ب 210 جنيه مصري.

يتحرك الاتوبيس ال vip من القاهرة متجهًا إلى الطور في تمام الساعة ال 8.00 صباحًا، وسعر تذكرتها تقدر ب 210 جنيه مصري.

يتحرك الاتوبيس ال vip من القاهرة متجهًا إلى الطور في تمام الساعة ال 10.30صباحًا، وسعر تذكرتها تقدر ب 210 جنيه مصري.

مواعيد أتوبيسات شرق الدلتا القاهرة إلى الطور مساءًا

سنتعرف معكم على مواعيد أتوبيسات شرق الدلتا القاهرة إلى الطور مساءًا، وذلك في النقاط التالية:

يتحرك الاتوبيس ال vip من القاهرة متجهًا إلى الطور في تمام الساعة ال 1.31 مساءًا، وسعر تذكرتها تقدر ب 210 جنيه مصري.

يتحرك الاتوبيس ال vip من القاهرة متجهًا إلى الطور في تمام الساعة ال 4.30 مساءًا، وسعر تذكرتها تقدر ب 210 جنيه مصري.

يتحرك الاتوبيس ال vip من القاهرة متجهًا إلى الطور في تمام الساعة ال 7.31 مساءًا، وسعر تذكرتها تقدر ب 210 جنيه مصري.

يتحرك الاتوبيس ال vip من القاهرة متجهًا إلى الطور في تمام الساعة ال 11.00 مساءًا، وسعر تذكرتها تقدر ب 210 جنيه مصري.

يتحرك الاتوبيس ال vip من القاهرة متجهًا إلى الطور في تمام الساعة ال 11.46 مساءًا، وسعر تذكرتها تقدر ب 210 جنيه مصري.

أماكن حجز تذاكر اتوبيس شرق الدلتا من القاهرة إلى الطور

سنتعرف على أماكن حجز تذاكر اتوبيس شرق الدلتا من القاهرة إلى الطور، وذلك في النقاط التالية:

4 شارع الطيران في مدينة نصر بمحافظة القاهرة.

2 شارع الدرمللي في منطقة وسط البلد في محافظة القاهرة.

فرع مدينة طابا في محافظة جنوب سيناء.

يمكنك حجز التذكرة من خلال النقر على هذا الرابط المباشر من “هنا” وادخال البيانات اللازمة دون الحاجة للذهاب للفرع بنفسك.



