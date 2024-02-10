نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط صحة عقد البيع في القانون المدني المصري وطريقة الحصول على العقد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد البيع هو عقد ملزم به كلا الطرفين، يقوم على شروط وطريقة مُحددة للحصول عليه، قد يسمى أحيانًا بالعقود الرضائية لأنه يجب على كلا الطرفين أن يكون كامل الرضى على بنود عقد البيع من حيث الشكل والثمن والتسجيل.

عقد البيع هو عبارة عن اتفاق بين طرفين، الأول بائع والأخر مشتري سواء كانت سلعة أو شقة أو محل ويتم تسجيل عقد البيع في المحكمة أو الشهر العقاري حيث يتم الرجوع له.

يوجد بعض الأسئلة حول هل الشهود هم ركن أساسي من أركان عقد البيع؟ والإجابة هي إن لم يتوافر شهود وقت البيع لا يتوقف إمضاء العقد.

شروط صحة عقد البيع في القانون المدني المصري

قد وضعت الدولة المصرية بعض الشروط التي يجب توافرها عند التوقيع على عقد البيع وسوف نسردها إليكم:

1- شروط الصيغة

أن يكونوا الطرفين عاقلين وبالغين.

عدم حدوث أي تغير من كلا الطرفين في كتابة العقد.

التأكد من صحة امتلاك الشخص للشيء المباع.

أن يكون الشيء المتفق عليه يُصح أن يباع.

2- شروط العاقدين

أن يكون الشخصين غير فاقدين للأهلية.

لا يكون للطرف إلا وكيل واحد فقط ولا يصح أن يكون له أكثر من وكيل.

أن يظهر الرضا بين الطرفين عند توقيع صحة العقد.

أن يكون مالك الشيء قادر على التصرف والبيع.

3- شروط المبيع

أن يتم وصف السلعة بالتفصيل الدقيق داخل العقد.

أن يكون المبيع قابل للتعامل بيه مع العملاء.

أن يكون الشيء المباع معلومًا بالنسبة المشترى.

4- شروط الثمن

أن يكون الثمن نقود مادية ملموسة.

عند تصحيح عقد البيع يجب أن يكون الثمن موضحًا لكلا الأطراف.

البنود المتوفرة في عقد البيع

يوجد لعقد البيع بعض البنود التي يجب أن تتوافر به لإتمام عملية التوقيع بشكل رسمي وقانوني كامل، سوف نوضح تلك البنود لكم من خلال بعض النقط الآتية:

1ـ بنود أساسية في عقد البيع

البنود الأساسية هي بنود لا يخلو منها أي عقد بيع: فهي بيانات المشتري والبائع من البطاقة الشخصية، كما يتم وصف السلعة المباعة وصف تفصيلي دقيق.

2- بنود غير أساسية في عقد البيع

هي بنود ثانوية ولكن لا يمكن الاستغناء عنها مثال ديانة

كل منهما (مسلم – مسيحي) وطريقة الدفع هل ستكون (شيك – كاش).

خصائص عقد البيع

يوجد بعض المميزات والخصائص التي يتميز بها عقد البيع المصري:

هي عقود ملزمة لكل الأطراف: يلزم فيها الطرفين بشروط العقد.

يلزم فيها الطرفين بشروط العقد. يطلق عليها عقود معاوضات: لأن كل طرف من الطرفين يأخذ تعويض مادي.

لأن كل طرف من الطرفين يأخذ تعويض مادي. هي عقود ناقلة للملكية: لأن فيه ينقل الشخص ملكية الشيء المباع للأخر وعندما يتم التنازل عنه لا يحق له التصرف به.

الاجراءات للحصول على عقد البيع المدني المصري

لكي يتم استخراج عقد بيع يجب أن يتم بعض الإجراءات والخطوات للحصول عليه بنجاح، سوف نسرد إليكم هذه الإجراءات فيما يلي:

التوجه إلى أقرب شهر عقاري. طلب استخراج عقد بيع ابتدائي. تسليم المستندات المطلوبة (شرط أن تكون سليمة وكاملة المعلومات).

الأوراق المطلوبة لعقد البيع

وأخيرًا، لكي يتم إتمام عملية عقد البيع يجب أن تتواجد بعض الأوراق والمستندات لإكمال مراحل التوقيع بشكل ناجح: