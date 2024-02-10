نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لرفع العبء عن المواطنين.. استمرار تجهيز إقامة معارض أهلا رمضان للسلع الغذائية بأسعار مخفضة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استعدادات مكثفة تجريها محافظة الجيزة على قدم وساق للانتهاء من التجهيزات النهائية لإقامة أكبر معارض "أهلا رمضان" لتوفير السلع الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة في كافة ربوع محافظة الجيزة.

حيث من المقرر افتتاح المعارض خلال الأيام القليلة القادمة، وذلك بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان الكريم.

وأكدت محافظة الجيزة، أن التجهيزات مستمر ليل نهار، وتواصل العمل باستمرار للانتهاء من تجهيزات معارض أهلا رمضان لعرض السلع الغذائية بتخفيضات تصل لـ25%، حيث يتم تجهيز معارض "أهلا رمضان" في عدة احياء ومدن وهم العمرانية والمنيب وإمبابة والبدرشين.

يذكر أن وزارة التموين والتجارة الداخلية، استعدت لإقامة معارض "أهلا رمضان" بكافة محافظات الجمهورية، تمهيدا لافتتاحها منتصف فبراير الجاري، لطرح السلع والمنتجات الغذائية بأسعار مخفضة ولرفع العبء عن كاهل المواطنين، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن توفير السلع للمواطنين.

حيث من المستهدف إنشاء معرض رئيسي بكل محافظة وبحد أدنى 3 معارض إضافية، بالإضافة إلى الشوادر والسيارات المتنقلة.

كما تقيم محافظة الجيزة، معرضها الرئيسي معرض أهلا رمضان بأرض المطاحن بشارع الملك فيصل، وتجري المحافظة حاليا إجراءاتها النهائية ومتابعة تسكين العارضين وتوريد السلع بالباكيات.

كما تم التنسيق مع مسئولى الغرفة التجارية بالجيزة، لتجهيز المعرض بالصورة المناسبة وتوفير مظهر حضارى يلقى رضاء المترددين وتوفير الخدمات اللازمة للعارضين والمستهلكين فى شراء إحتياجاتهم من المعرض طوال فترة عمله على ان يتم توفير وسائل الحماية المدنية والإطفاء والإسعاف ومخارج الطوارئ وضمان توافر مصادر دائمة وطارئ للكهرباء لضمان توفير الخدمة بصورة طبيعية طوال فترة عمله.

كما شدتةالمحافظة على توريد أقصى قدر ممكن من السلع وتنوعها بصورة تلبى إحتياجات مختلف شرائح المواطنين بصورة مستمرة وتوفير الخضر والفاكهة واللحوم والأسماك والمخبوزات الطازجة والمتابعة والإشراف الدائم من قبل الجهات المعنية بالمحافظة لضمان جودتها وصلاحيتها للإستهلاك ووضع ملصقات بالأسعار قبل وبعد التخفيض.

كما قام ورئيس حى بولاق الدكرور ورئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالمتابعة الدورية ورفع المخلفات وناتج أعمال التجهيز وفرش الباكيات والمعروضات وتأهيل محيط المعرض لإستقبال العارضين.

FB_IMG_1707552657835

FB_IMG_1707552655586

FB_IMG_1707552653459

FB_IMG_1707552651017