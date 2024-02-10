المدارس تتسلم غدا استمارات الثانوية العامة من الطلاب

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 10 فبراير 2024 11:30 صباحاً - تتسلم غدا الأحد 11 فبراير الجاري المدارس الثانوية استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2024 من الطلاب، بعد تسجيلها إلكترونيا عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خلال الفترة الماضية، حيث أكدت الوزارة أن المدارس تتسلم الاستمارات من الطلاب ويتم مراجعتها من قبل شئون الطلبة قبل إعادة تسليمها إلى كنترولات الثانوية العامة، حيث تتأكد المدارس من بيانات الطالب بالكامل وخاصة الاسم واللغة الأجنبية الثانية والشعبة وكل البيانات داخل الاستمارة الإلكترونية.

وأكدت الوزارة، أن الاستمارة الإلكترونية للثانوية العامة يتم تسليمها متضمنة مجموعة من الأوراق والمستندات، منها 4 صور شخصية مكتوب عليها اسم الطالب وشهادة ميلاد حديثة وإيصال المصروفات وصورة منه وإيصال التابلت وصورة منه وإيصال الاستمارة (رسوم دخول الامتحان) وصورة منه وصورة بطاقة ولى الأمر مكتوب عليها رقم تليفون ولى الأمر وإيصال إعادة قيد لمن تجاوز نسب الغياب المقررة قانوناً وطابع فئة (10) جنيهات باسم دعم وتنمية المشروعات وصورة بطاقة الطالب مكتوب عليها رقم تليفون الطالب- هذا البند خاص بالطلاب الراسبين فقط ( حوالة بريدية باسم الادارة العامة للامتحانات ب 20 جنيها وبيان رسوب من الإدارة التعليمية.

وأتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لطلاب الثانوية العامة تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2024 بداية من الأحد 14 يناير 2024، ويمكن للطلاب الآن الدخول على الرابط التالى لملء الاستمارة https://moe-register.emis.gov.eg

وأوضحت الوزارة أنه فى إطار الاستعدادات الجارية لعقد امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2023 / 2024 وحرصًا من الوزارة على استيفاء استمارة التقدم للامتحان، يجب على الطلاب تسجيل الاستمارات الإلكترونية وحفظ البيانات، وطباعتها بكل مشتملاتها، على أن يكون آخر موعد لتسجيل الاستمارات الإلكترونية على الموقع الإلكتروني يوم الخميس الموافق 22 فبراير الجارى.