ضبط 54 قضية "إتجار" في العملات الأجنبية خلال 24 ساعة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 10 فبراير 2024 12:36 مساءً - إستمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد، فقد أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط (54) قضية "إتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة.

وتقدر القيمة المالية للعملات المضبوطة بحوالى (18 مليون جنيه).

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.