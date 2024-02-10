ضبط 7 أشخاص لقيامهم بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بالقاهرة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 10 فبراير 2024 12:36 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الحفر والتنقيب بقصد البحث عن الآثار، فقد أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (7 أشخاص) بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بدائرة قسم شرطة التبين.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف العقار المشار إليه وضبط المتهمين حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار ، وعثر على (حفرة قطرها 2 متر وبعمق 10 متر وأدوات التنقيب).

وبمواجهتهم إعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار بإستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.