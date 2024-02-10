ضبط كمية كبيرة من المواد المخدرة بحوزة عناصر إجرامية بمحافظتي القليوبية وقنا

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 10 فبراير 2024 12:36 مساءً - واصلت وزارة الداخلية التصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على النشء.

فقد تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط (عدة عناصر إجرامية) تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم بنطاق مديريتى أمن (القليوبية – قنا).

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، ففى مديرية أمن القليوبية ضبط (3 عاطلين "لإثنين منهم معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الخانكة ، وبحوزتهم (كمية لمخدر الحشيش وزنت 3 كيلو جرام – كمية لمخدرى "الأفيون، الآيس"– بندقية خرطوش – طبنجة – سيارة - مبلغ مالى "متحصلات نشاطهم الإجرامى"- سلاح أبيض – ميزان حساس).

وضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الخانكة ، وبحوزته (كمية لمخدر الهيروين وزنت 4 كيلو جرام – كمية لمخدر الهيدرو وزنت 10 كيلو جرام – بندقية خرطوش– طبنجة - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة- مبلغ مالى "متحصلات نشاطه الإجرامى").

وضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الخانكة ، وبحوزته (كمية لمخدر الهيروين وزنت 2,500 كيلو جرام – فرد محلى - عدد من الطلقات لذات العيار - مبلغ مالى "متحصلات نشاطه الإجرامى").

وضبط (عاطلين) بدائرة قسم شرطة الخانكة ، وبحوزتهما (كمية لمخدر الحشيش وزنت كيلو جرام – كمية لمخدر الهيدرو وزنت 4 كيلو جرام – عدد "4000" قرص مؤثر لعقار "البريجابالين" - مبلغ مالى "متحصلات نشاطهما الإجرامى"- سلاح أبيض).

وضبط (عاطل) بدائرة قسم شرطة الخانكة ، وبحوزته (كمية لمخدرى "الهيروين الآيس، الشابو"- مبلغ مالى "متحصلات نشاطه الإجرامى").

وضبط (عاطلين"لأحدهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الخصوص، وبحوزتهما (كمية لمخدر الحشيش وزنت كيلو جرام - مبلغ مالى "متحصلات نشاطهما الإجرامى").

وبمديرية أمن قنا ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة قوص .. وبحوزته (كمية لمخدرى "الآيس، الشابو" وزنت 3 كيلو جرام – طبنجة – فرد خرطوش - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – مسدس رصاص - مبلغ مالى "من متحصلات نشاطهم الإجرامى").

وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (3,500,000) جنيه تقريباً، حيث تم إتخاذ الإجراءات القانونية.