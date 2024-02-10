الحملات مستمرة لضبط الأسواق.. ضبط 1309 قضية حجب سلع تموينية خلال 24 ساعة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 10 فبراير 2024 12:36 مساءً - إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق لرفع أسعارها، واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

أسفرت هذ الجهود عن ضبط (1309) قضية حجب سلع تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها قرابة (1050 طن سلع تموينية - 137 ألف لتر مواد بترولية – 90 ألف عبوة سجائر).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.