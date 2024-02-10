القبض على عاطل بالقاهرة متهم بارتكاب 6 حالات نصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 10 فبراير 2024 12:36 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين، فقد أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (عاطل – له معلومات جنائية – مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية) بالنصب والإحتيال على المواطنين عقب إيهامهم بقدرته على تقديم خدمات فى شتى المجالات والإستيلاء منهم على مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بمزاولته نشاط إجرامى تخصص فى النصب على المواطنين على النحو المشار إليه وأنه وراء إرتكاب عدد (6) وقائع نصب.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.