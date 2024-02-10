الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات تضبط 1639 قضية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 10 فبراير 2024 12:36 مساءً - فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها ، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية، فقد إضطلعت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات.

وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات عن ضبط (1639) قضية متنوعة، كما ضبطت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء 12758 قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد، وقامت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم بضبط (260) قضية فى عدة مجالات أبرزها "الضرائب العامة ، مخالفات الجمارك ، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".

واسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة عن ضبط (91) قضية متنوعة وضبط كافة المخالفات أبرزها (مخالفات مبانى ، محلات بدون ترخيص، بالإضافة لتنفيذ عدد من القرارات الإدارية).

وجارٍ مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.