نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم توجه بتسليم الطلاب الكتب المدرسية بالفصل الدراسي الثاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلقت الدراسة بالفصل الدراسي الثاني، للعام الدراسي الحالي 2023/2024، لطلاب المدارس فى عدة محافظات على أن تنتظم فى جميع المحافظات والمدارس غدا الأحد.

وطالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بضرورة تحقيق الانضباط اليومى بالدراسة وتسليم الطلاب الكتب المدرسية فى الأسبوع الأول بالفصل الدراسي الثاني.

وشددت الوزارة، على ضرورة المتابعة اليومية للحضور والغياب وتطبيق لائحة الانضباط المدرسى.

وكانت قد انتهت الخميس الماضى إجازة نصف العام الدراسي لطلاب المدارس وعاد الطلاب للدراسة بالفصل الدراسي الثاني اليوم السبت الموافق 10 فبراير الجارى.