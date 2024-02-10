نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة القاهرة: تجديد اعتماد شهادة الأيزو لمستشفى أبو الريش الياباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، عن حصول مستشفى الأطفال الجامعي التخصصي "أبو الريش الياباني" على تجديد اعتماد شهادة الأيزو 2015: 9001 لوحدات الإقامة والرعايات المركزة والأبحاث والتطوير في طب الأطفال، من قبل هيئة المواصفات والقياسات الفرنسية "AFNOR"، المعتمدة عالميًا في أكثر من 150 دولة.

وأكد الدكتور الخشت أن هذا التجديد يُعد تأكيدًا لتطابق الخدمة الطبية المقدمة بالمستشفى مع المواصفات العالمية وعلامة الجودة الأوروبية. وأضاف أن جامعة القاهرة تسعى إلى توفير المتطلبات اللازمة وتحسين جودة الخدمات لتحقيق المستوى العالمي المرموق.

وفي سياق متصل، أكد الدكتور حسام صلاح، عميد كلية طب قصر العيني، حرص إدارة الجامعة على تقديم نموذج أكاديمي يخدم الصحة العامة للمجتمع، ويرفع مستوى الخدمات الطبية في مصر.

تجدر الإشارة إلى أن جامعة القاهرة نجحت في تحسين جودة الأداء الإداري وتحقيق الاعتماد الدولي لعدة كليات ومعاهد، وتعتبر خطواتها جزءًا من رؤيتها لتحقيق التميز الأكاديمي والإداري.