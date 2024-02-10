نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. قطع المياه في 19 منطقة بالقاهرة وكفر الشيخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي قطع المياه اليوم في 19 منطقة، منها 13 في القاهرة و6 في كفر الشيخ، نظرًا لإجراء أعمال الصيانة.

وفي تصريح عبر صفحتها الرسمية على Facebook، كشفت الشركة عن المناطق المتأثرة في القاهرة، التي تشمل مناطق شبكات السلام والمرج. وأوضحت أن الانقطاع يستمر لمدة 14 ساعة اعتبارًا من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 11 مساءً، وذلك بسبب أعمال التطوير ولحامات بخط المياه قطر 1000مم بشوارع محددة.

وكشفت الشركة عبر منشور على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن قطع المياه عن عدد من المناطق التابعة لشبكات السلام «منشية السد العالى – أبو رجيلة – اسكانات مدينة السلام – أطلس – صف الضباط»، ومناطق أخرى في نطاق شبكات المرج وهي: «شارع محمد نجيب – شارع عبد الله رفاعى – شارع مؤسسة الزكاة – شارع عين شمس (بمتفرعاتهم) – عزبة النخل الشرقية – المرج الغربية – الأمن المركزى –مدينة الخصوص»، اعتبارًا من الساعة التاسعة صباح اليوم السبت، وحتى الساعة الحادية عشر مساء نفس اليوم لمدة 14 ساعة.

وناشدت الشركة المواطنين والجهات المعنية بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، مؤكدة توفير سيارات مياه صالحة للشرب في المناطق المتأثرة، وتحديد الخط الساخن 125 وخدمة الواتس اب للتواصل في حال الحاجة.

أما في كفر الشيخ، فتشمل المناطق المتأثرة قطع المياه، وذلك لمدة 12 ساعة بسبب أعمال الصيانة لخط طرد بلطيم، وشملت مناطق متنوعة كسيدى فتح الواطى والعالي والجداوى وكفر أبو شلبى وحمدين صباحى والمستشفى العام.