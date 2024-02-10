نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وظائف شاغرة:- تعينات جديدة في الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة.

يتضمن ذلك:

- رئيس قطاع الإحصاءات السكانية والتعدادات.

- رئيس قطاع الفروع الإقليمية.

- رئيس الإدارة المركزية للشؤون الهندسية والصيانة.

- رئيس الإدارة المركزية لنظم المعلومات.

- رئيس الإدارة المركزية للإحصاءات الاقتصادية والمالية.

- رئيس الإدارة المركزية للتعبئة العامة والإحصاء.

- وغيرها من الوظائف الرئيسية.

تطلب الوظائف العديد من الأوراق والمستندات، بما في ذلك بيان الحالة الوظيفية والتأهيل العلمي، تقارير الكفاية للسنوات الثلاث السابقة، شهادة الميلاد، شهادة التخرج والمؤهلات الأخرى، وسيرة ذاتية.

يجب على المتقدمين توفير صور شخصية حديثة وصورة بطاقة الرقم القومي السارية. كما يتعين عليهم تقديم اقتراح لتطوير التقسيم التنظيمي للجهاز. يجب على المتقدمين استيفاء كافة الأوراق والمستندات المطلوبة لتقديم الطلب.