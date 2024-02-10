نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من 300 إلى 700 جنيه.. تفاصيل زيادة معاش تكافل وكرامة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الدكتور صلاح هاشم، مستشار وزير التضامن الاجتماعي للسياسات الاجتماعية، ورئيس المنتدى الاستراتيجي للسياسات العامة ودراسات التنمية "دراية"، تفاصيل زيادة معاش تكافل وكرامة خلال 9 سنوات، حيث أوضح أن هذا المعاش يتم منحه للأسر المصرية بشكل مستمر وفقًا لمجموعة من الشروط، مثل متابعة الصحة للأبناء واستمرارهم في التعليم.

وأشار هاشم إلى أن معاش تكافل وكرامة بدأ بمبلغ شهري 300 جنيه في عام 2015، وارتفع 3 مرات خلال عام ونصف ليصل حاليًا إلى 724.5 جنيه بعد الزيادة الأخيرة التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ضمن جهود توسيع مظلة الحماية الاجتماعية.

وأوضح هاشم أن القيادة السياسية قد وجهت بزيادة 15% في معاشات تكافل وكرامة بتكلفة 5.5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش، مع التخصيص المقرر له 41 مليار جنيه في العام المالي 2024/2025.

كما أشار إلى زيادات سابقة في معاش تكافل وكرامة بنسب 25% في إبريل 2023 و15% في أكتوبر 2023، مشيرًا إلى أن هذه الزيادات تأتي استجابة لتوجيهات القيادة السياسية، مع التركيز على رفع المعاناة عن المواطنين وتحقيق حياة كريمة خاصةً في ظل موجات التضخم وارتفاع الأسعار.