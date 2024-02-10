شكرى يعقد مباحثات مع نائبة رئيس الوزراء ووزيرة خارجية بلغاريا

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 10 فبراير 2024 01:32 مساءً - عقد وزير الخارجية سامح شكري، اليوم السبت، اجتماعا ثنائيًا مع نائبة رئيس الوزراء ووزيرة خارجية بلغاريا ماريا جابرييل، بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في تدوينة عبر حسابه على منصة "إكس"، "علاقات متميزة وروابط وثيقة لدفع أوجه التعاون المختلفة في شتى المجالات".

وكان وزير الخارجية قد استقبل فى وقت سابق اليوم نائبة رئيس وزراء ووزيرة خارجية بلغاريا بمقر وزارة الخارجية العاصمة الإدارية واصطحب الضيفة مترجلاً إلى مقر رئاسة مجلس الوزراء للقاء رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى.

ومن المقرر أن يترأس وزيرا خارجية البلدين اليوم أعمال اللجنة المشتركة بين مصر وبلغاريا بحضور عدد من الوزراء من الجانبين.