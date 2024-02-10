مدير الاستخبارات الأمريكية يزور مصر خلال أيام لبحث وقف إطلاق النار في غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 10 فبراير 2024 01:33 مساءً - كشف موقع "أكسيوس" إن الرئيس الأمريكى جو بايدن يخطط لإرسال مدير وكالة الاستخبارات المركزية ويليام بيرنز خلال الأسبوع الجارى إلى مصر للمساعدة فى التوصل إلى وقف إطلاق النار فى غزة واتفاق إعادة الرهائن مع حماس.

وقال مصدران أمريكيان ومسئولون إسرائيليون للموقع الأمريكي، إن بيرنز سيجتمع مع المسئولين المصريين لبحث الجهود الرامية إلى التوصل إلى اتفاق ثانٍ لإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين، والذي سيتم بالتزامن مع وقف مؤقت لإطلاق النار، وذلك بالتزامن مع تكثيف إسرائيل لغاراتها على القطاع في الأيام الأخيرة.

وورد أن وفدين من إسرائيل وحماس كانا في القاهرة، خلال الأسبوع الماضي، من أجل مناقشة الاقتراح الذي تم طرحه في قمة باريس، وفقا للموقع.

وكان بيرنز هو الشخص الرئيسي فى فريق الرئيس بايدن في الجهود المبذولة لتأمين صفقة الرهائن ووقف القتال. وإرساله إلى القاهرة يعزز إمكانية التوصل إلى على صفقة معقولة.

ويقول مسؤولون أمريكيون إن البيت الأبيض يعترف بأن صفقة الرهائن هي السبيل الوحيد للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة. وقال بايدن في تصريحات متلفزة يوم الخميس إنه يضغط بقوة من أجل التوصل إلى اتفاق.