نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد الزيادة الأخيرة.. اعرف هتقبض كام حسب الدرجة الوظيفية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تبدأ وزارة المالية مع شهر مارس المقبل 2024، في تنفيذ قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاصة بحزمة الحماية الاجتماعية، في مقدمتها زيادة المرتبات ورفع الحد الأدنى للأجور 6 آلاف جنيه وأيضًا الحد الأدنى للإعفاء الضريبي إلى 60 ألف جنيه بعد أن كان 45 ألف جنيه، وبالتالي فإن صافي المرتبات بعد الزيادة الأخيرة 2024 طرأت عليه تغيرات إيجابية.



تعقد وزارة المالية اجتماعات متصلة مع الجهات الإدارية للإعداد لتنفيذ حزمة الحماية الاجتماعية بقيمة 180 مليار جنيه، وأسهمت تلك القرارات التي اتخذها الرئيس في تخفيف الأعباء عن المواطنين بداية من شهر مارس المقبل.

صافي المرتبات بعد الزيادة



مرتبات الدرجة الوظيفية الممتازة أو ما يعادلها 12 ألفًا و200 جنيه.

الدرجة العالية أو ما يعادلها 10 آلاف و200 جنيه.

درجة المدير العام أو ما يعادلها 9200 جنيه.

مرتبات الدرجة الأولى