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حياة كريمة تكرم المتطوعين لجهودهم المتميزة خلال 2023

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أحمد جودة - القاهرة - تواصل مؤسسة حياة كريمة، تنظيم الاحتفالات لتكريم متطوعيها؛ نظرا لجهودهم المتميزة خلال عام الماضي 2023.

 

حياة كريمة 


تواصل مؤسسة حياة كريمة، تنظيم الاحتفالات لتكريم متطوعيها؛ نظرا لجهودهم المتميزة خلال عام الماضي 2023.


وأقامت حياة كريمة؛ احتفالات لتكريم متطوعيها في محافظات سوهاج والمنيا وبني سويف والقليوبية.

جاء ذلك بحضور عدد كبير من القيادات التنفيذية لتلك المحافظات، وعلى رأسهم المحافظين ونوابهم، ورؤساء الجامعات، ومكاتب حياة كريمة بالمحافظات.

 

حياة كريمة توجه رسالة للمتطوعين 


ووجهت مؤسسة حياة كريمة رسالة لـ المتطوعين قالت فيها: «ألف مبروك وشكرا لمتطوعينا الجدعان واستعدّوا للشغل أكثر وأكثر».

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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