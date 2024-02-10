حصاد نشاط وزارة الهجرة لهذا الأسبوع

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 10 فبراير 2024 03:31 مساءً - استجابة فورية.. وزيرة الهجرة تعلن تجديد جوازات السفر لمن انتهت صلاحية بطاقات الرقم القومي الخاصة بهم في الكويت الشقيقة

السفيرة سها جندي: الدولة المصرية لا تتدخل إطلاقًا في تحويلات المصريين بالداخل أو الخارج.. التحويلات ملك المصريين بالخارج

تعزيز جهود التدريب من أجل التوظيف.. تعاون بين وزارة الهجرة والبنك المركزي

تعاون مصري - بحريني.. السفيرة سها جندي تستقبل سفيرة البحرين

على مدار أسبوع كامل، شهدت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، نشاطا موسعا، للوزيرة السفيرة سها جندي ما بين لقاءات وندوات وزيارات. وخلال السطور التالية، نستعرض النشاط الكامل للسيدة وزيرة الهجرة، كما يلي:

1- تلقت وزارة الهجرة عددا من الاستغاثات للجالية المصرية بالكويت بشأن انتهاء صلاحية الرقم القومي الخاص بهم، وعلى الفور استجابت وزارة الهجرة سريعا وتواصلت مع وزارة الداخلية، والتي بدورها وافقت فورا على تجديد جوازات السفر لمن انتهت صلاحية بطاقات الرقم القومي الخاصة بهم، لتكون لمدة سنة وثلاثة أشهر بدلا من عام واحد لمرة واحدة فقط، لتتوافق وقواعد استخراج الإقامات في الكويت. ووجهت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، الشكر إلى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، على التعاون المستمر وحل مشكلة المواطنين المصريين المقيمين بدولة الكويت الشقيقة، وكذلك إلى السفيرة هبة زكي، قنصل مصر في الكويت، على التنسيق والمتابعة لحل مشكلة هؤلاء المواطنين.

2- في إطار ما تردد عن سن تشريع يتضمن تحويل المصريين العاملين بالخارج 20% من دخلهم الشهري بالعملة الأجنبية إلى البنوك المصرية للمساهمة في دعم الاقتصاد المصري، صرحت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، رداً على مقترح مشابه، بأن الدولة المصرية لا تتدخل إطلاقًا في تحويلات المصريين بالداخل أو الخارج، مؤكدة: "التحويلات ملك المصريين بالخارج"، كما أوضحت أن وزارة الهجرة تحفز المصريين في الخارج على الارتباط بمصر بشتى الطرق، وحقوق المواطن المصري في الخارج محفوظة تمامًا.

3- شهدت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، إطلاق مؤسسة صناع الخير للتنمية، بالتعاون مع مجموعة "إي فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية، المرحلة الثانية من مبادرة "تكافؤ" لدعم الطلاب المتفوقين من الأسر الأولى بالرعاية، للدراسة بالجامعات التكنولوجية لمدة 4 سنوات، وذلك بتسليم 200 طالب من المتفوقين منحاً للدراسة بالجامعات التكنولوجية المختلفة. وأعربت الوزيرة عن بالغ سعادتها بتعاون الوزارة مع مؤسسة صناع الخير للتنمية، مضيفة أن التعاون بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني يأتي لتعزيز الشراكات والحد من الفقر، وفقا لأهداف التنمية المستدامة، ولتوفير فرص تدريب التأهيل وفقا للمعايير العالمية لسوق العمل، خاصة بالمناطق الأكثر احتياجا في المحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية.

4- استقبلت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، السيدة/ غادة توفيق، مستشار محافظ البنك المركزي للمسئولية المجتمعية؛ لبحث التعاون في ملف مكافحة الهجرة غير الشرعية وتوفير فرص العمل للشباب، وتعزيز جهود التدريب من أجل التوظيف، في إطار المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية. وأكدت الوزيرة على أهمية التعاون بين المؤسسات الحكومية لدعم تنمية المجتمعات المصدرة للهجرة غير الشرعية وتدريب وتأهيل الشباب، كما اتفق الجانبان على العمل لدعم جهود تأهيل وتدريب الشباب والمشروعات التي تتيح لهم فرص العمل الآمنة، وتبادل الخبرات لدعم جهود التدريب من أجل التوظيف، التي تقوم بها وزارة الهجرة.

5- عقدت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، لقاء مع السيد/ شريف سلامة، رجل أعمال مصري مقيم في فرنسا وأحد المستثمرين المصريين في مجال السياحة والفنادق، وذلك لبحث كافة الإجراءات الجارية لتنفيذ خططه المستقبلية في مصر. وأكدت الوزيرة أن وزارة الهجرة حريصة على التواصل مع رجال الأعمال المصريين بالخارج وتقديم كافة التيسيرات والتسهيلات لتيسير الاستثمار في السوق المصري لتوفير فرص العمل. وقد وعدت السيدة وزيرة الهجرة بالتواصل مع الجهات المعنية لتذليل أي عقبات والتغلب على التحديات التي تواجه مشروع السيد/ شريف سلامة، مثمنة مسألة الاستثمار في مجال السياحة والفنادق في مصر، وآملة في أن يسهم مشروعه في إضافة المزيد من الغرف الفندقية إلى السوق المصرية.

6- استقبلت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، السفيرة فوزية بنت عبد الله زينل سفيرة البحرين لدى مصر والمندوبة الدائمة لدى جامعة الدول العربية، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك. وقالت الوزيرة إن مصر والبحرين تربطهما علاقات متميزة وتاريخية وبينهما قواسم مشتركة، وتجلى ذلك أكثر في العلاقة المتميزة التي تربط بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، والملك حمد بن عيسى آل خليفة. واتفقت الوزيرة والسيدة سفيرة البحرين بمصر، على التواصل المباشر حال وجود أي تحديات تواجه الجاليتين المصرية والبحرينية، لسرعة إنهاء وتذليل أية معوقات وتحديات التي من الممكن أن تواجههم.

7- استقبلت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، م. صلاح الدين أيوب متخصص بمجال خدمات تكنولوجيا المعلومات بالكويت، وواحد من رموز الجالية المصرية هناك، في إطار استراتيجية وزارة الهجرة للتواصل المستدام والفاعل مع مواطنينا بالخارج والاستماع لأفكارهم وتلقي استفساراتهم المختلفة والعمل على إيجاد حلول لها بشكل سريع. وأكدت الوزيرة على حرصها الكامل لاستمرار التواصل مع مواطنينا بالخارج عبر مختلف الوسائل، وقد وجهت سيادتها على الفور بمخاطبة كافة الجهات المعنية بما تقدم به من أمور مختلفة، كما وعدت الوزيرة بعدد من الأمور الجاري العمل على تحقيقها، ومنها قرب إطلاق منصة إلكترونية لمد الإجازات والإعارات للمصريين بالخارج، بجانب إمكانية عمل المرافق في الخارج.

8- استقبلت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، د. فايز عز الدين، رئيس الغرفة التجارية الكندية بالقاهرة، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون لخدمة المصريين بالخارج، والترويج للاستثمار في مصر. وأشادت الوزيرة بجهود الجالية المصرية في كندا في مختلف المجالات، باعتبارهم جزءا مهما من القوى الناعمة المصرية بما يقومون به من جهود متميزة في المجتمع الكندي. كما أكدت سيادتها الترحيب بمختلف أفكار ومقترحات التعاون مع الغرفة التجارية الكندية بالقاهرة، موجهة بوضع تصور لآليات التعاون مع الغرفة.

9- استقبلت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، السفير هيثم مختار، قنصل مصر الجديد في ملبورن في أستراليا، لبحث سبل التعاون والتنسيق المشترك لخدمة الجالية المصرية في أستراليا. وهنأت وزيرة الهجرة السفير هيثم مختار على منصبه الجديد أستراليا، وأعربت عن تمنياتها له بكامل التوفيق والسداد في مهمته الجديدة قائلة: "إننا نسعى جاهدين لخدمة الجاليات المصرية في مختلف دول العالم، بالتعاون والتنسيق مع السفارات والقنصليات المصرية، وهذا اللقاء يعد انعكاسا لحجم التنسيق الكبير فيما بيننا لصالح مواطنينا في أستراليا". واتفقت السيدة الوزيرة على موافاة السفير هيثم مختار بكافة المعلومات عن الميزات والمحفزات التي وفرتها الوزارة للمصريين في الخارج، وآليات تقديم العون لهم وتذليل أي عقبات تواجههم.

10- تقدمت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، بخالص التهاني للخبير المصري د. أسامة أبو السعود لفوزه بجائزة الحكومة الصينية للصداقة لعام 2023، من معالي رئيس وزارء الصين لي تشوان، كأول باحث مصري يحصل على هذا الوسام الرفيع المستوى من الحكومة الصينية وهو أعلى وسام تقدمه الحكومة الصينية للأجانب، معربة عن خالص تقديري لما يبذله من جهد وقالت: "هذا ما نعول عليه من أبناء مصر بالخارج، والدور الكبير الذي يلعبونه في تحقيق تعاون مثمر وجاد بين مصر ومختلف الدول، فلقد حصل أبو السعود على هذه الجائزة بالتنافس مع جميع الأجانب المتواجدين بالصين، وهو الأصغر سنا من جميع الممنوحين لهذا الوسام الرفيع المستوى".

11- تقدمت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، بخالص التهاني لابنتنا اللاعبة هالة عتمان، إحدى سفراء مركز وزارة الهجرة لشباب الدارسين بالخارج "ميدسي" عن بولندا، ولاعبة المنتخب القومى المصري للرماية، والمحترفة بإحدى الأندية في بولندا، وذلك لفوزها بالميدالية الفضية في الرماية بالبندقية في بطولة العالم، معربة سيادتها عن عميق سعادتها كونها أول فتاة مصرية وعربية تفوز بميدالية في بطولة العالم، في ضوء الحرص المتواصل على إبراز النماذج الشابة المتميزة من أبنائنا في الخارج.

12- أوفدت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، نيابة عنها، د. صابر سليمان، مساعد وزيرة الهجرة للتطوير المؤسسي، وذلك لحضور الاحتفال بزيارة العائلة المقدسة لمصر، والذي أقامته إيبارشية ملوي بمحافظة المنيا، وذلك ضمن جهود الدولة المصرية للتعريف بما تمتاز به مصر من كونها مجمع الأديان وملتقى الحضارات منذ فجر التاريخ. وأوضحت الوزيرة أن مصر احتضنت العائلة المقدسة في رحلة فريدة، ولا يوجد في العالم كله مسارا يمثل العائلة المقدسة باستثناء مصر، وهو ما نحرص على الترويج له بين أبنائنا بالخارج، للتعريف بهذه المنحة الربانية للوطن، موضحة أن هذا المسار مسجل ضمن قوائم اليونسكو للتراث غير المادي، مشيدة بقرار رئيس الجمهورية بالبدء في تطوير المسار ووضعه على خارطة المقاصد السياحية في مصر.

13- أجرت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" عبر قناة صدى البلد الفضائية، وقد تناولت سيادتها فيها الحديث عن مختلف المحفزات المقدمة للمصريين بالخارج، مثل مد مبادرة "سيارات المصريين بالخارج" مؤخرا إلى 3 أشهر أخرى وكيفية تذليل العقبات أمام المصريين بالخارج للمشاركة فيها، وأيضا طرح وحدات سكنية وأراض وتذاكر مخفضة وشهادات ادخارية والسعي لإطلاق صندوق طوارئ.

14- أجرت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، حوارًا تلفزيونيًا ثريًا على الهواء مباشرة مع الإعلامية قصواء الخلالي في برنامج "المساء مع قصواء" عبر قناة سي بي سي الفضائية، تناولت سيادتها فيه الحديث عن أن الوزارة مستمرة في تقديم مزيد من الخدمات والمُحفزات للمصريين بالخارج في ضوء ما يتم من مناقشات مباشرة معهم وتوصيات بمؤتمراتهم، وأوضحت أن ملف المبادرات الرئاسية ومكافحة الهجرة غير الشرعية على رأس أولويات الوزارة، مؤكدة أيضا العمل على ملف الاستثمار بشكل كبير مع كبار المستثمرين المصريين بالخارج، ومشيرة إلى أن رأس مال شركة المصريين بالخارج للاستثمار يصل إلى مليار دولار والحكومة لن تتدخل في عملها.