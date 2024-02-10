قيادات الأزهر يلتقون محافظ الإسكندرية ويؤكدون على تحصين الشباب من مخاطر...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 10 فبراير 2024 03:31 مساءً - أكد فضيلة الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر أن الأزهر حمل على عاتقه الحفاظ على القيم والتقاليد المجتمعية وحرص على الاهتمام بالنشء منذ الصغر فأعاد الكتاتيب من خلال أروقة الجامع الأزهر التي تنتشر الآن على مستوى الجمهورية، إضافة إلى تحصين الشباب في المعاهد والجامعة وتوعيتِهم بقضايا العصر.

وأضاف الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر أن الجامعة تؤدي دورًا مهمًا في خدمة المجتمع والحفاظ على شبابه من خلال عقد المنتديات التي توعي الشباب بالمخاطر التي تهدد حياتهم وأهمها المخدرات، مقدمًا الشكر للسيد المحافظ لتعاونه مع كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

ومن جانبه أعرب اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية عن تقديره لجهود الأزهر الشريف في نشر الفكر الوسطي بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر ، مؤكدًا أننا في حاجة ماسة للعودة للقيم والأصول التي تربينا عليها مثل تعليم الأطفال التفرقة بين الحلال والحرام، وتحذير الشباب من المواد التي تغيب عقولهم وتؤثر على مستقبلهم، مشيدًا بمبادرة جامعة الأزهر وتنظيمها لمنتدى الكوادر الطلابية تحت شعار (أنت أقوى من المخدرات)

وأكد المحافظ استعداده لدعم أي نشاط أزهري يخدم المجتمع ويحافظ على قيم الأسرة المصرية وتماسكها.

يذكر أن اللقاء جاء على هامش المنتدى الرابع للكوادر الطلابية تحت شعار (أنت أقوى من المخدرات) الذي

تنظمه أسرة طلاب من أجل مصر بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة الأزهر

وحضر اللقاء د. محمد الشربيني نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد فكري نائب رئيس الجامعة لفرع البنات والوجه البحري، والدكتور محمود الهواري أمين مساعد مجمع البحوث الإسلامية، والأستاذ محمد عبدالخالق أمين عام جامعة الأزهر، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس وقيادات الأزهر بالإسكندرية